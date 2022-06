GeekMall vi fa vivere un’estate fuori porta con sconti fino al 60%

L'inizio dell'estate 2022 è agli sgoccioli e attrezzarsi per le proprie esperienze fuori porta è diventato quanto mai importante. Con GeekMall però, non dovrete temere di rimanere senza soluzioni, grazie alle offerte su mobilità elettrica e accessori outdoor con sconti fino al 60% con varie iniziative disponibili.

Tutte le iniziative GeekMall per le offerte Outdoor con sconti fino al 60%

Cosa propone dunque lo store per i prodotti pensati per le passeggiate all'esterno e per le escursioni estive? Come possiamo vedere nella landing page dell'evento, che trovate di seguito, potete acquistare in offerta bici elettriche, monopattini, ma anche speaker e cuffie Bluetooth, generatori elettrici portatili e anche power station sempre trasportabili delle migliori marche. Ma come possiamo ottenere un ulteriore risparmio?

GeekMall mette a disposizione dei Coupon generici dedicati utilizzabili per soglia di spesa. Infatti, spendendo 100€ e applicando il codice GEEKMALL100, si ottengono 5€ di sconto. Mentre se applicate il codice GEEKMALL300 si ottengono 15€ in meno su una spesa di 300€ e infine, spendendo almeno 800€, con il Coupon GEEKMALL800 risparmiare ulteriori 30€.

Siete più indecisi e volete farvi indirizzare su prodotti affidabili e ottima qualità? GeekMall porta in sconto bici elettriche e monopattini di grande livello come KUGOO Kirin M4 Pro, Eleglide M1 e NAVEE N65, che vi riportiamo di seguito.

Partendo dal monopattino elettrico KUGOO Kirin M4 Pro, con il suo motore da 500W e la sua super batteria da 16 Ah vi porterà a fare passeggiate più lunghe senza dover temere di dover proseguire a piedi.

Per chi vuole un modello più pensato per la città e per brevi tratti, il monopattino NAVEE N65 può fare al caso di questi utenti, sempre con un ottimo motore da 500W e ruote da 10″, sarà il vostro passaggio per la quotidianità urbana.

Infine, in sconto c'è anche la mountain bike elettrica Eleglide M1, che non teme i sentieri più impervi e vi porta davvero ovunque grazie al suo sistema di risparmio energetico e le sue ruote dentate, che non disdegna comunque il percorso urbano.

Per chi ancora non conoscesse lo store Geekmall, si tratta di un eCommerce ormai noto per tutta una serie di servizi molto vantaggiosi per l'utente. Fornisce la spedizione in 24/72 ore (gratis per acquisti sopra i 100€), ma anche la consegna veloce e soprattutto il supporto in italiano, oltre che di 24 mesi di garanzia e di metodi di pagamento sicuri (anche tramite PayPal). Il tutto è poi trasparente: non ci sono infatti costi aggiuntivi ed è tutto visibile al momento del checkout. N.B. Se non doveste visualizzare correttamente i link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

Articolo Sponsorizzato.