CUBOT Pocket debutta su Amazon: lo smartphone ultracompatto è finalmente disponibile

Dopo l'annuncio durante il mese di maggio, la curiosità intorno al nuovo progetto di CUBOT è salita tantissimo. Il brand cinese ha deciso di puntare ad un dispositivo molto particolare, scegliendo una via atipica rispetto alla stragrande maggioranza dei produttori di smartphone. CUBOT Pocket, come il nome lascia intendere, segna il ritorno dei dispositivi ultracompatti con un look accattivante, un display da 4″ ed un debutto scoppiettante in tre colorazioni direttamente tramite Amazon!

CUBOT Pocket è qui, già in sconto su Amazon

Le motivazioni per cui le dimensioni degli smartphone sono aumentate nel corso degli anni sono molteplici. I contenuti multimediali – giochi, video, telefilm in streaming – sono diventati ormai all'ordine del giorno ed avere un display ampio è la norma. Ciò, ovviamente, ha influito sulle dimensioni dei telefoni, ma c'è ancora una fascia di utenti che chiede a gran voce smartphone caratterizzati da dimensioni “umane”; inoltre una fetta di pubblico rimpiange il periodo degli smartphone ultracompatti e in loro soccorso, ecco arrivare CUBOT Pocket!

Il nuovo dispositivo della compagnia cinese punta tutto sulle dimensioni, offrendo un display da 4″ Full HD+ capace di stare comodamente nel palmo della mano. Un terminale da tenere in tasca senza ingombri eccessivi, in grado di non creare fastidi nemmeno “strizzato” all'interno di un paio di jeans skinny.

CUBOT Pocket si affida al chipset quad-core Tiger T310 di Unisoc, con 4 GB di RAM e 64 GB di storage. Non manca il supporto alle schedine microSD per aumentare lo spazio di archiviazione a disposizione (fino a 128 GB). Completano il pacchetto una batteria da 3.000 mAh, Android 11, Wi-Fi, Bluetooth, GPS/Glonass/Beidou e l'NFC per i pagamenti contactless.

Il nuovo smartphone ultracompatto CUBOT Pocket è disponibile all'acquisto in tre colorazioni, su Amazon e già in sconto! Di seguito trovate la pagina del prodotto, direttamente su Amazon: non dimenticate di cliccare alla voce “Applica Coupon 12€” per ottenere il prezzo scontato (ossia 157.9€). Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Articolo sponsorizzato.

