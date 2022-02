Xiaomi Pad 5 si aggiorna alla MIUI 13 Global | Download

Nel mentre partono già rumors sul suo successore, Xiaomi Pad 5 sta continuando il suo percorso nell'aggiornamento alla MIUI 13. Essendo stato presentato ufficialmente nell'estate 2021, è arrivato prima dell'annuncio dell'ultimo major update Xiaomi. Ma vista la sua recente uscita, la compagnia ha ben pensato di inserirlo nella prima ondata di aggiornamenti nel suo catalogo. Dopo i principali top di gamma di attuale e scorsa generazione e qualche sparuto mid-range, anche i tablet Xiaomi possono godere dei benefici della nuova UI.

Parte l'aggiornamento Global per la MIUI 13 su Xiaomi Pad 5

Dopo essersi aggiornato in Cina da qualche settimana, Xiaomi Pad 5 sta ricevendo la V13.0.1.0.RKXMIXM, cioè l'aggiornamento alla MIUI 13 Global. Ciò significa che il major update si sta estendendo anche fuori dai confini, anche se per il momento non è ancora arrivato in Europa. Sembrerebbe solo questione di tempo, anche se non mi sento di sbilanciarmi sulle tempistiche. Ricordiamo che, non trattandosi di smartphone ma di tablet, la release che ricevono è la MIUI 13 for Pad. È una versione ottimizzata per questo tipo di terminale, potendo sfruttarlo meglio con multitasking più profondo e la possibilità di avere più finestre ridimensionabili a schermo.

Se foste curiosi di provare la MIUI 13 for Pad sul vostro Xiaomi Pad 5, potete scaricare e installare manualmente l'aggiornamento (a vostro rischio e pericolo):

Scarica la MIUI 13 per Xiaomi Pad 5

Ecco il changelog completo:

Novità – Le finestre mobili ridimensionabili portano l'esperienza desktop sui tablet

Novità – Funzionalità dei tasti funzione migliorate Finestre mobili

Novità – Trascina qualsiasi elemento dal dock per aprirlo in una finestra mobile

Novità – Opzioni di ridimensionamento per finestre mobili

Novità – Supporto per l'apertura di due finestre mobili contemporaneamente

Novità – Nuovi gesti per le finestre mobili Stilo e tastiera

Novità – Premendo il pulsante Menu sulla tastiera si apre il dock dell'app

Novità – Premendo due volte il pulsante Menu è possibile passare da un'app recente all'altra

Novità – Scorciatoie personalizzate per i pulsanti di sistema

Novità – Combinazioni di scorciatoie per app personalizzate

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il