MIUI 13 Global Beta: come testare il major update di Xiaomi

Xiaomi ha annunciato l'iniziativa MIUI 13 Global Beta, con cui dare l'opportunità alla propria community di provare con mano il nuovo major update. In questo modo, l'utente può diventare Mi Pilot, cioè un beta tester incaricato di testare sul campo il nuovo aggiornamento e provarne le relative novità. D'altro canto, Xiaomi può testare gli update su una più ampia scala e alleggerire il carico sui propri sviluppatori MIUI. È una situazione win win per ambo le parti, ma ovviamente è un qualcosa di delicato da gestire e che quindi non è aperto a chiunque. Ciò significa che le ROM Beta non vengono rilasciate a chiunque, bensì è necessario inviare la candidatura: se voleste diventare beta tester, ecco cosa dovete fare.

Come diventare Mi Pilot e provare la MIUI 13 Global sul tuo Xiaomi o Redmi

Quali sono i modelli compatibili?

Ecco la lista ufficiale degli smartphone Xiaomi e Redmi su cui sarà possibile testare la MIUI 13 Global Beta:

Xiaomi Xiaomi 11, 11 Ultra, 11i, 11 Lite, 11 Lite 5G, 11 Lite 5G NE, 11T, 11T Pro Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Lite 5G, Mi 10T, Mi 10T Pro, Mi 10T Lite Xiaomi Mi 9, Mi 9 SE, Mi 9 Lite, Mi 9T, Mi 9T Pro Xiaomi Mi Note 10, Mi Note 10 Lite Xiaomi Pad 5

Redmi Redmi Note 11, Note 11S Redmi Note 10, Note 10 5G, Note 10 Pro, Note 10T, Note 10S, Note 10 JE Redmi Note 9, Note 9 Pro, Note 9T, Note 9S Redmi Note 8, Note 8T, Note 8 Pro, Note 8 (2021) Redmi 10, 10 Prime Redmi 9, 9C, 9C NFC, 9A, 9T Redmi 8, 8T, 8A, 8A Dual



Per il momento, quindi, sono esclusi tutti i modelli del brand POCO. Tuttavia, non è da escludere che POCO decida di inserirsi più avanti nella questione.

Come fare richiesta per diventare Mi Pilot

Se il vostro smartphone ricade nella lista qua sopra, ecco quali sono altri pre-requisiti:

Essere maggiorenne

Essere in grado di flashare una ROM

Avere un account Xiaomi Se non l'avete, qua potete crearlo



Una volta soddisfatti questi pre-requisiti, potete inviare la vostra candidatura al seguente link:

Partecipa al programma MIUI 13 Global Beta

In fase di registrazione, vi verranno richiesti il numero dell'account Xiaomi (potete trovare alla voce “Impostazioni/Mi Account” nel telefono) e IMEI (lo vedete digitando *#06# nel dialer telefonico) dello smartphone Xiaomi o Redmi che utilizzerete per testare la MIUI 13 Global Beta. Non appena le candidature saranno chiuse, Xiaomi pubblicherà la lista degli account Xiaomi che potranno entrare nel gruppo dei tester della MIUI 13 Global Beta. Appena la lista sarà pubblica, ve lo faremo sapere per farvi scoprire se vi rientrerete o meno.

