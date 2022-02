Ormai avere a disposizione musica senza dover ricorrere a soluzioni ai limiti della legalità è diventata la prassi: i servizi per lo streaming di contenuti musicali si moltiplicano a vista d'occhio, spesso con promozioni appetitose. In questa pratica guida andremo a vedere quali sono le soluzioni migliori per cercare di ottenere almeno un anno intero di musica, senza pagare o spendendo il minimo indispensabile. Andiamo a scoprire come sfruttare le varie promozioni attualmente disponibili per avere fino a 12 mesi di musica gratis, sfruttando molteplici piattaforme di streaming!

Ecco come fare per avere fino a 12 mesi di musica gratis

Lo scopo della nostra guida è quindi abbastanza palese: abbiamo a disposizione tutta una sfilza di servizi per lo streaming musicale e unendo insieme le varie promozioni è possibile ottenere un bel po' di intrattenimento senza spendere nulla (o quasi). Ogni volta che ci saranno novità aggiorneremo questo articolo con tutti i dettagli, in modo da avere a disposizione un vero e proprio hub dove raccogliere le migliori promozioni del momento per risparmiare sulla musica. Ma ora bando alle ciance e andiamo a vedere come avere fino a 12 mesi di musica gratis con una serie di promozioni ed escamotage.

Come scaricare musica gratis con Amazon Music, Spotify, YouTube e tanti altri

Amazon Music Unlimited

Cominciamo la nostra panoramica di servizi di musica in streaming con uno dei più quotati, dato che si tratta del portale di e-commerce per eccellenza. Amazon Music Unlimited permette di ricevere l'accesso illimitato ad oltre 75 milioni di brani, per un periodo di prova gratuito di 30 giorni. In questo mese avrete a disposizione un mese di musica gratis, con la possibilità di cancellare l'iscrizione in qualsiasi momento. Dopo il periodo di prova il prezzo sarà di 9.99€ al mese, quindi non dimenticate di disattivare il servizio se non siete interessati!

Vi segnaliamo che il periodo di prova di Amazon Music Unlimited è valido solo per nuovi iscritti al servizio; quindi se in passato avete usufruito dei 30 giorni gratis non potrete riutilizzare la promozione.

YouTube Music

Un altro servizio interessante è quello offerto da YouTube Music Premium, che – similmente alle altre proposte – permette di ascoltare musica offline, senza annunci e in background. Anche in questo caso il catalogo è decisamente ampio e sfruttando il servizio Premium è possibile beneficiare di una prova gratuita di 1 mese. Al termine del periodo il presso sarà di 9.99€ al mese, con la possibilità di annullare in qualsiasi momento l'iscrizione. Inoltre riceverete un promemoria 7 giorni prima del termine della prova. Tuttavia Google ci fa un piacevole regalo: è possibile usufruire di tre mesi di prova gratuita semplicemente effettuando l'iscrizione a YouTube Premium: il servizio comprende sia video senza pubblicità che musica. Il vantaggio è decisamente notevole anche se il prezzo dopo la prova sarà di 11.99€ al mese. Ovviamente potete disdire quando volete.

Anche in questo caso il periodo di prova di YouTube Premium è valido solo per nuovi abbonati al servizio.

Spotify

Passiamo poi al servizio di musica in streaming per eccellenza, uno dei più amati ed utilizzati. Effettuando l'iscrizione a Spotify Premium si avrà la possibilità di usufruire di 1 mese di prova gratis, anche in questo caso con la possibilità di annullare in qualsiasi momento (o comunque prima della scadenza della prova). Al termine dell'offerta il prezzo sarà poi di 9.99€ al mese.

Vi segnaliamo che l'offerta è valida solo per gli utenti che non hanno mai effettuato la prova del servizio Premium. Anche in questo caso sarà necessario ricorrere ad un nuovo account per usufruire nuovamente della prova.

Apple Music

In precedenza Apple Music offriva fino a tre mesi di utilizzo, ma ora il servizio di musica di Cupertino si è allineato ai principali competitor. Abbiamo quindi 1 mese di prova gratuita (solo per nuovi utenti), per poi passare a 9.99€ al mese. Oltre 90 milioni di canzoni e 30.000 playlist, ovviamente senza pubblicità e con la possibilità di ascoltare i brani offline.

Tidal

Dopo aver visto i “grandi nomi” dello streaming musicale – ed aver raggiunto sei mesi di musica gratis – è arrivato il momento di scoprire tanti altri servizi in grado di offrire un periodo di prova gratuita per la versione premium. I prezzi sono decisamente allineati, così come i giorni che vengono offerti per testare il servizio. Ecco Tidal, seguito a ruota da servizi altrettanto interessanti.

Deezer

TIM Music

Se siete clienti TIM allora potete provare il servizio TIM Music, utile per beneficiare di 1 GB di internet ed un mese di musica gratis. Il servizio si rinnovata a 4.99€ al mese, un prezzo goloso: tuttavia, ricordiamo, si tratta di una promozione per i soli utenti del gestore.

La nostra panoramica delle offerte per ottenere fino a 12 mesi di musica gratis è completa. Siamo riusciti ad arrivare a 9 mesi in totale, ma ovviamente è possibile salire ancora aspettando nuove promozioni. Aggiorneremo questa guida con tutte le novità per i vari servizi di streaming, in modo da poter avere sempre la miglior iniziativa possibile per avere musica gratis. Se invece puntate ad una suoneria gratuita ma non sapere come fare, date un'occhiata a questo pratico tutorial dedicato.

