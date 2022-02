Imou Robot: il vacuum con auto-svuotamento al nuovo minimo storico

Di robot vacuum cleaner ne abbiamo tanti sul mercato, tutti un po' simili ma con le loro particolarità. Poi c'è Imou Robot, l'aspirapolvere 2-in-1 con base di svuotamento che si avvale di un ottimo rapporto qualità/prezzo ed è ora in offerta al nuovo minimo storico grazie al codice sconto dedicato su Geekbuying, con tanto di spedizione da Europa gratis.

Codice sconto Imou Robot: il robot con base di svuotamento in offerta al minimo su Geekbuying

La struttura del robot Imou è sostanzialmente simile ai modelli della stessa categoria, compresa la sua base di svuotamento, ma sono le sue caratteristiche a renderlo un prodotto molto valido. Grazie infatti ad una potenza di aspirazione fino a 2.700 Pa ed una batteria da 3.200 mAh, ci permette di ovviare ad una pulizia completa con autonomia fino a 110 minuti. Il tutto in maniera relativamente silenziosa, vista la rumorosità di soli 65 dB.

Dicevamo inoltre della sua doppia funzione di aspirazione e lavaggio, grazie al serbatoio d'acqua fino a 250 ml. La base di svuotamento ha invece una potenza di aspirazione di 26 kPa ed un contenitore per la polvere colmabile fino a 30 giorni di utilizzo. Il tutto ovviamente è monitorabile tramite applicazione dedicata.

L'aspirapolvere Imou Robot è quindi in offerta, al prezzo minimo storico, con il codice sconto dedicato fornito da Geekbuying, senza dimenticare la spedizione rapida dai magazzini europei dello store. N.B. Se non doveste visualizzare il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

