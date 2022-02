AliExpress pensa alla tua casa tech: tanti elettrodomestici fino al 60% di sconto!

Arriva una nuova promozione targata AliExpress, Amazing Home Appliance, questa volta con tante offerte dedicate a chi punta ad una casa all'insegna del tech e degli accessori smart. Macchine per il caffè, robot aspirapolvere e scope elettriche senza fili e non solo: una valanga di elettrodomestici per la casa con sconti super!

AliExpress Amazing Home Appliance: tanti elettrodomestici per la casa, fino al 60% di sconto

Come anticipato in apertura, questa volta i protagonisti delle offerte di AliExpress sono gli elettrodomestici, sia per quanto riguarda la pulizia che la cucina e quant'altro. La promozione è valida fino alle ore 9 del 17 febbraio e riguardata davvero una valanga di prodotti. Volete saperne di più? Allora date un'occhiata alla pagina dedicata all'evento, tramite il link in basso: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Il risparmio non finisce qui: vi segnaliamo che sono ancora attivi i Coupon di febbraio (validi fino al 1° marzo), perfetti per ottenere uno sconto aggiuntivo.

Ma attenzione, perché i codici sconto valgono solo su prodotti specifici non specificati. Comunque vale la pena provare: tentar non nuoce e potrebbero funzionare proprio sul prodotto che state pensando di acquistare! Di seguito trovate l'elenco dei coupon del mese di febbraio.

Sconto di $4 con acquisto minimo di $30 Coupon: TOPE4 Coupon: 2TAREK4



Sconto di $7 con acquisto minimo di $50 Coupon: TOPE7 Coupon: 2TAREK7



Sconto di $12 con acquisto minimo di $80 Coupon: TOPE12 Coupon: 2TAREK12



Sconto di $17 con acquisto minimo di $140 Coupon: TOPE17 Coupon: 2TAREK17



Sconto di $25 con acquisto minimo di $200 Coupon: TOPE25 Coupon: 2TAREK25



Prima di lasciarvi, eccovi un paio di chicche a prezzo super scontato grazie alla nuova promozione di AliExpress. Si tratta di due minimi storici per due aspirapolvere wireless Tineco, due prodotti di tutto rispetto a prezzo top. Inoltre vi segnaliamo che tutti i prodotti Tineco sono proposti a cifre da non sottovalutare e qui trovate lo store ufficiale per scoprire tutte le offerte.

Per dare un'occhiata a tutte le migliori offerte in tempo reale, in basso trovate il nostro canale Telegram dedicato ad AliExpress: inscrivetevi per tanti prodotti della nuova iniziativa promozionale, ma soprattutto per restare sempre aggiornati sulle iniziative dello store e non perdere nessuna occasione!

