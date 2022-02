Samsung Galaxy A52s 5G: arrivano in Italia One UI 4.0 e Android 12

Fra i vari dispositivi che stanno attendendo il rilascio della One UI 4.0 con Android 12 c'è anche il mid-range Samsung Galaxy A52s 5G. Di tutto il catalogo di fascia media, A52s 5G è stato uno dei modelli più apprezzati e venduti del 2021, pertanto sono diversi gli utenti che stanno aspettando il roll-out di questo major update. E secondo diverse segnalazioni, il tanto atteso aggiornamento sta arrivando anche qua da noi in Italia.

Samsung Galaxy A52s 5G inizia ad aggiornarsi a One UI 4.0 con Android 12

Come saprete, infatti, Samsung Galaxy A52s 5G ma tanti altri modelli soffrono del dilazionamento nel tempo di un aggiornamento come quello della One UI 4.0 con Android 12. Questo è un limite di cui la stessa Samsung è conscia ma che fortunatamente sembra star risolvendo. Anche perché la compagnia ha dimostrato di voler imporsi come la migliore in termini software, come dimostra la sua rinnovata policy degli aggiornamenti.

Se si consulta la lista degli smartphone Samsung aggiornati a One UI 4.0 e Android 12, noterete che Galaxy A52s 5G è già presente. Ma non tutti i suoi possessori in Italia possono dire di aver ricevuto l'aggiornamento, essendo ancora fermi alla precedente One UI 3.1. Tuttavia, in determinate aree dell'Europa è partito il roll-out del major update e l'Italia è una di queste, come testimoniano le varie segnalazione sul forum Samsung (1, 2, 3, 4). Molto probabilmente, però, il roll-out è ancora in fase iniziale, perciò potrebbero volerci ancora settimane affinché arrivi a tutti i possessori dello smartphone.

Nell'attesa che ciò avvenga, vi ricordiamo che Samsung Galaxy A52s 5G fa parte della lista di smartphone che si aggiornerà alla nuova One UI 4.1. Se ve la foste persa, vi consiglio di consultare l'articolo dedicato.

