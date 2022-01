Samsung Week folle su Mediaworld: prezzi mai visti su smartphone, smartwatch e tanto altro

Al via la Samsung Week di MediaWorld, l'occasione perfetta per cominciare l'anno in grande stile ed affrontare l'inverno con il portafoglio più leggero ma carichi di tecnologia di qualità. Smartphone, smartwatch, tablet, PC, TV e quant'altro: i prodotti in sconto sono tantissimi, con prezzi decisamente super golosi!

Parte la Samsung Week MediaWorld: offerte pazze con sconti fino a -250€

Il funzionamento della nuova promozione targata MediaWorld è semplicissimo: per tutto il periodo della Samsung Week (dal 27 gennaio al 2 febbraio), più spendi e più risparmi. Infatti è possibile ottenere uno sconto fino a 250€ in base alla spesa effettuata.

Con 250€ di spesa si ottengono 50€ di sconto.

Con 500€ di spesa si ottengono 100€ di sconto.

Con 1.000€ di spesa si ottengono 250€ di sconto.

Basterà scegliere i prodotti Samsung che vi interessano ed aggiungerli al carrello; qui troverete lo sconto che avrete ottenuto in base alla vostra spesa.

Per tutti i prodotti in sconto in occasione della Samsung Week di MediaWorld date un'occhiata alla pagina principale dell'evento tramite il link qui sotto. Vi ricordiamo ancora una volta che la promo terminerà il prossimo 2 febbraio: saranno 7 giorni di fuoco! Se non visualizzate correttamente il box in basso, provate a disattivare AdBlock.

Di seguito trovate una selezione di occasioni da cogliere al volo: si tratta di prodotti imperdibili al prezzo a cui vengono proposti grazie alla promozione di MediaWorld!

Fino al 50% di sconto anche per i ricondizionati Samsung

La promozione Samsung Week di MediaWorld non riguarda solamente i prodotti nuovi ma anche i ricondizionati del brand. Similmente a quanto visto sopra sarà applicato uno sconto in base alla spesa, con la possibilità di risparmiare fino al 50% sui vostri acquisti. Insomma, l'ennesima occasione d'oro per duplicare il risparmio! Di seguito trovate il link alla pagina dei prodotti Samsung: selezionate Ricondizionati per visualizzare questa tipologia di dispositivi e scegliere quelli che preferite.

