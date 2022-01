Realme UI 3.0 con Android 12: questa è la roadmap di aggiornamento per l’Italia (e l’Europa)

La compagnia asiatica ha dimostrato di sapere il fatto suo: si tratta del brand di smartphone in più rapida crescita al mondo ed ora è arrivato il momento di porre l'accento anche sui prossimi update che ci aspettano. L'azienda ha rilasciato la roadmap ufficiale per l'aggiornamento a Realme UI 3.0 con Android 12, insieme alla lista degli smartphone supportati: ecco quando arriva in Italia e in Europa e tutti i dispositivi interessati da questo grande cambiamento.

Realme UI 3.0 con Android 12: quando arriva il nuovo aggiornamento in Italia?

Abbiamo già parlato delle novità disponibili con la nuova interfaccia proprietaria del brand: in primis abbiamo l'ultima versione dell'OS del robottino verde, insieme ad una sfilza di migliorie ed uno stile fresco. Realme UI 3.0 con Android 12 è attualmente in fase di adattamento per ogni modello e si aprirà gradualmente una versione di prova secondo la programmazione che trovate poco più avanti.

Smartphone supportati e roadmap ufficiale

Senza ulteriori indugi vi lasciamo agli smartphone supportati che riceveranno l'aggiornamento alla Realme UI 3.0, secondo la roadmap ufficiale rilasciata dalla compagnia e valida per l'Italia e l'Europa.

Uscita Smartphone Gennaio 2022 Realme GT Febbraio 2022 Realme 8 Pro

Realme GT NEO 2

Realme 9 Pro+

Realme 9 Pro Marzo 2022 Realme GT Master Edition

Realme 7 Pro

Realme 8

Realme GT 2 Pro

Realme GT 2 Aprile 2022 Realme 8i

Realme 7

Realme X50 Pro 5G Luglio 2022 Realme 8 5G

Realme Narzo 30 5G

Realme 7 5G

Realme 9i Agosto 2022 Realme X3

Nel caso di ulteriori novità in merito provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli. E ora non ci resta che attendere che la versione stabile di Realme UI 3.0 cominci a fare il suo corso per tutti i modelli interessati.

