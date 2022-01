OPPO Enco Air 2 ufficiali: cresce la qualità, ma non il prezzo

A poche settimane dal lancio dei Free 2i, OPPO ha rinnovato anche la serie semi in-ear dei suoi auricolari TWS con gli Air 2. Il nuovo paio di cuffie cresce in qualità offerta a livello sonoro, provando a migliorare quanto fanno i predecessori, che abbiamo apprezzato davvero tanto, pur mantenendo un prezzo molto interessante.

OPPO Air 2: tutto sui nuovi auricolari TWS semi in-ear

Come si presentano le nuove cuffie OPPO? A livello stilistico confermano quanto mostrato dalle prime Enco Air, cioè un modello semi in-ear con case opaco con parte superiore semi-trasparente e colorata. Ciò che migliora è sicuramente la qualità musicale offerta.

Abbiamo un driver da 13.4 mm placcato in titanio, che dovrebbe permettere un passaggio del suono più pulito e anche i bassi sono migliorati per rendere meglio, grazie ad un condotto totalmente dedicato.

In più, è stata introdotta l'equalizzazione Enco Live, che va ad ottimizzare meglio la riproduzione audio. Questa funzione è realizzata dal team specializzato negli audio Blu-Ray di OPPO, che storicamente è stata leader di settore.

L'autonomia offerta dagli auricolari punta ad un ascolto di circa 4 ore consecutive, che grazie al case aumentano fino a 24 ore totali. Presente il Bluetooth 5.2, la compatibilità all'applicazione Hey Melody o le impostazioni di base degli smartphone OPPO ed infine abbiamo una certificazione IPX4. Per gli amanti della leggerezza, ogni auricolare pesa solo 3.5 grammi, rispecchiando appieno il nome che portano.

OPPO Enco Air 2 – Prezzo e disponibilità

I nuovi auricolari OPPO Enco Air 2 arrivano in Cina ad un prezzo molto competitivo di soli 25€ (179 yuan), andando in diretta competizione con i Redmi Buds 3, veri rivali di questo modello. Così come è stato per le prime Air, ci aspettiamo che il brand porti anche la nuova versione nel nostro mercato, ad un prezzo non superiore ai 50/60€.

