Stampa in 3D da pro con QIDI Tech I-Mates in offerta su Wiibuying

Le stampanti 3D sono ormai pensate per poter essere utilizzate davvero da tutti, ma capita anche che l'utente sia già più esperto e voglia un prodotto migliore. Come nel caso della stampante 3D QIDI Tech I-Mates, ora in offerta con codice sconto su Wiibuying, che dona anche la comoda spedizione da Europa.

QIDI Tech I-Mates: come risparmiare sulla stampante 3D professionale in offerta

La struttura di questa stampante è composta da un box che non dovrete assemblare. Inoltre, essendo al chiuso, la stampa avviene in un ambiente protetto e lontano da intemperie esterne. Passando ai dati tecnici, abbiamo un unico estrusore che può rilasciare filamenti fino a 0.4 mm. In più, troviamo un'ampia area di stampa da 26 x 20 x 20 cm.

La scheda madre inoltre, garantisce una stampa silenziosa e senza alcun tipo di rumore. In alto è posizionato anche un display da 3.5″ per monitorare la stampante. Quest'ultima può essere gestita anche dal software che potete installare sia su Windows che su MacOS, il tutto con la comodità del Wi-Fi.

Trovate la stampante 3D QIDI Tech I-Mates in offerta con codice sconto su Wiibuying, che vi permette di risparmiare una bella cifra su questo modello. Inoltre, non va dimenticata la spedizione rapida dai magazzini europei dello store. In più, se ne volete conoscere altri modelli, vi lasciamo il link alla pagina dedicata. N.B. Se non doveste visualizzare il box, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

Articolo Sponsorizzato.

