Huawei P50 Pro e P50 Pocket: prezzi proibitivi in Europa?

Huawei ha ormai presentato da un po' la serie flagship P50, ma sul mercato Global non si ancora avuta notizia del loro approdo. Da un nuovo leak però, apprendiamo quale potrebbe essere il prezzo sia di Huawei P50 Pro sia di P50 Pocket in Europa, che si piazzerebbero nella parte più alta della scena.

Huawei P50 Pro e P50 Pocket: i prezzi superano facilmente i 1.000€ in Europa

P50 Pro Europe price is 1199 Euro……

P50 Pocket Euro price is 1622 Euro….

Hold my beer pic.twitter.com/upnlcPHRC0 — TechInsider (@TechInsiderBlog) January 5, 2022

Prima di conoscere quanto potrebbero costare i due smartphone, va fatta una premessa per inquadrare cosa può significare ciò che vuole proporre Huawei. Se partiamo dal P50 Pro, abbiamo un terminale dotato sì di Kirin 9000 e Snapdragon 888, ma con modulo 4G e nonostante sia un dispositivo potente e performante in merito a fotocamera. Stessa cosa vale per il pieghevole P50 Pocket, che addirittura ha una sola versione con Snapdragon e che, sostanzialmente, rimane anch'esso uno smartphone buonissimo in 4G.

Quindi, aldilà di quanto possano offrire grazie alle loro configurazioni, chi sarebbe disposto, in Europa, a voler spendere 1.199€ (P50 Pro) e 1.622€ (P50 Pocket) per due smartphone senza connettività 5G? Per quanto possa essere un dettaglio, nel 2022 è ormai una prerogativa e diventa complesso costruire qualcosa di concreto intorno a questi due dispositivi.

Quindi, per Huawei è meglio aspettare direttamente la prossima serie P oppure tentare il tutto per tutto e provare a rilanciarsi nel nostro mercato? Lo scopriremo nei prossimi mesi.

