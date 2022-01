Volete i giochi Android su PC? Google lancia Play Games, ora in versione beta

Anche se giocare ai giochi Android su PC Windows è attualmente possibile (grazie a vari progetti, anche ben realizzati) potrebbe non risultare comodo per tutti gli utenti, specialmente quelli meno avvezzi a smanettare. Per fortuna ora la soluzione arriva in via ufficiale direttamente da Google con il nuovo servizio Play Games: si tratta di un'app per Windows che consente finalmente di poter giocare con la massima libertà!

Google vuole portare i giochi Android su Windows: cominciano i test

Google ha annunciato la nuova applicazione Play Games, una novità che permette di sfruttare i giochi Android anche su PC Windows: in questo modo è possibile giocare in tutta comodità e chi preferisce destreggiarsi con mouse e tastiera avrà finalmente la possibilità di utilizzare le periferiche preferite. Al momento si tratta di una funzionalità in fase di beta test in vari paesi, ma – sfortunatamente – l'Italia non è tra questi (almeno per ora).

Lo scopo dell'app Google Play Games è quindi quello di offrire un'esperienza a tutto tondo per i mobile gamer: al momento del lancio saranno già compatibili titoli con un vasto seguito, come Mobile Legends e Summoners Wars. Inoltre i giochi utilizzano il cloud di Google Play per archiviare obiettivi e progressi, sincronizzando il tutto sui dispositivi collegati al proprio account Google.

Google Pay Games: quali sono i requisiti minimi

Ovviamente è ben specificare che questa novità riguarda solo i giochi e non le altre tipologie di applicazioni presenti nel Play Store. Google ha dato il via alle registrazioni per le prossime fasi beta (tramite la pagina dedicata). Per gli sviluppatori è presente un sito dedicato con tutti i dettagli. Infine, Big G ha confermato alcuni requisiti minimi che i PC dovranno soddisfare per utilizzare il servizio.

Windows 10 (v2004)

Unità SSD

GPU per i giochi

8 core logici della CPU

8 GB di RAM

20 GB di spazio di archiviazione disponibile

Account amministratore di Windows

La virtualizzazione hardware deve essere attiva

Dispositivo e configurazione PC compatibili

Al momento la fase beta è disponibile nelle aree di Hong Kong, Corea del Sud e Taiwan ma arriverà man mano anche in altri paesi nel corso del 2022. Speriamo solo che arrivi alle nostre latitudini durante quest'anno e non si slitti direttamente al 2023!

