Ricevi fino a 50€ di sconto su eBay: come risparmiare con il nuovo coupon!

A quanto pare eBay ha deciso di darci dentro con i saldi, visto il periodo: nei giorni scorsi abbiamo avuto un codice per risparmiare 10€ ed uno del 10% di sconto su vacuum cleaner, smartphone e non solo. Ed ora arriva un ennesimo Coupon eBay – PITGEN22 – che permette di ottenere uno sconto fino a 50€: andiamo a vedere tutti i dettagli, come funziona e su quali prodotti può essere utilizzato.

Coupon eBay PITGEN22: come funziona e quali sono le categorie incluse

Il nuovo coupon eBay lanciato per il mese di gennaio 2022 ha una durata limitata e può essere utilizzato solo fino alle ore 23:59 del 2 febbraio. Inoltre è possibile sfruttarlo 2 volte per ogni utente, su una spesa minima di 10€ per ottenere uno sconto del 10% (fino ad un massimo di 50€). Per utilizzare il codice sconto non dovete far altro che inserire il prodotto che vi interessa nel carrello ed utilizzare il coupon PITGEN22 nell'apposito campo, prima di procedere con il pagamento. Inoltre vi segnaliamo che il coupon è valido in varie categorie di determinati venditori.

Niente paura perché sono presenti tante tipologie di prodotti: cuffie, smartwatch, accessori per PC e per telefonia, arredamento, informatica e tanto altro. Per tutti i dettagli e le varie categorie, di seguito trovate il link alla pagina principale dell'evento, con tutte le info sul coupon e la possibilità di visitare direttamente le varie offerte. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

E ora ecco una brevissima selezione di prodotti in sconto, ad un prezzo davvero interessante grazie al nuovo Coupon eBay. Non dimenticate di utilizzare PITGEN22 per ottenere lo sconto! Infine, vi lasciamo con alcune delle categorie più piccanti, ossia console, giochi ed accessori, smartwatch e cuffie.

Siete ancora affamati di sconti tech e non solo? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato ad eBay, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il