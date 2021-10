BlueStacks X è la prima piattaforma cloud gaming Android (ed è gratis)

Era solo questione di tempo prima che BlueStacks X divenisse realtà, introducendo il concetto di cloud gaming anche nel mondo Android. Ad oggi, le piattaforme di riferimento nel settore videoludico “nella nuvola” sono Xbox GamePass, Google Stadia, NVIDIA GeForce Now, PlayStation Now e Amazon Luna. Ma in tutti questi casi parliamo di servizi dedicati ai videogiochi pensati per il settore delle console e dei PC. C'è un motivo se finora non se n'è parlato in ambito Android ed è il fatto che finora non si è sentito il reale bisogno di avere giochi mobile in cloud. Il vantaggio di questa tecnologia è quella di poter giocare a qualsiasi titolo ovunque e su qualsiasi dispositivo dotato di connessione. In questo modo, spariscono i classici problemi hardware come potenza richiesta e spazio occupato in memoria, problemi che quasi mai sorgono su smartphone.

BlueStacks X si prepara a portare il gaming Android in cloud

La nascita di BlueStacks App Player ha permesso a coloro che volevano giocare ai titoli mobile di farlo anche su PC, usufruendo dell'emulazione di BlueStacks. Ma si sa, l'emulazione necessita di molta più potenza rispetto al far girare gli stessi titoli sulle macchine su cui sono pensati. E visto che il gaming mobile sta crescendo, sia per incassi che per prestazioni, arriverà un momento in cui l'emulazione di BlueStacks richiederà prestazioni forse troppo elevate. Senza contare che già adesso alcuni giochi per smartphone occupano diversi GB nello storage.

Ed è proprio da queste necessità che nasce BlueStacks X, la piattaforma di cloud gaming pensata per il mercato Android. In questo modo, non è più necessario un determinato hardware ma bastano uno schermo e una connessione. È possibile usare il servizio direttamente da browser Windows e Mac, da smartphone con Chrome e Safari o con l'app dedicata BlueStacks X Desktop.

Se foste curiosi di provarlo, potete giocare gratuitamente con BlueStacks X direttamente dal sito ufficiale. Sappiate che ad oggi il servizio è in fase Beta ed il catalogo è molto ristretto. Ecco quali sono i giochi presenti, ma sappiate che verrà espanso nel corso del tempo:

Crush Them All

Dawn of Zombies: Survival After the Last War

Disney Sorcerer's Arena

Dragon Storm Fantasy

Dynasty Scrolls

Evony: The King's Return

Hero Wars – Hero Fantasy Multiplayer Battles

Idle Heroes

Infinity Kingdom

King of Avalon: Dominion

Looney Tunes World of Maygem

Lords Mobile: Kingdom Wars

Merge Magic

RAID: Shadow Legends

Rise of Kingdom: Lost Crusade

The Walking Dead No Man's Land

