DERE MBook M11 debutta su Banggood con coupon: sarà il vostro nuovo notebook preferito!

Dopo il lancio in occasione del Singles Day torniamo a parlare di DERE MBook M11, notebook economico, completo ed elegante dal prezzo abbordabile e che diventa ancora più conveniente grazie a questo nuovo codice sconto targato Banggood.

Codice sconto DERE MBook M11: come risparmiare sul nuovo notebook economico

Dotato di un corpo metallico leggero e votato alla portabilità, DERE MBook M11 arriva con un display ampio – da 15.6″ con risoluzione Full HD e rapporto in 16:9 – ed un buon comparto tecnico, basato sul processore Intel Celeron N5095. Lato memorie abbiamo ben 12 GB di RAM DDR4 e 256 GB di storage; per quanto riguarda la tastiera, si tratta di una soluzione full size retroilluminata, perfetta per la produttività. La batteria è un'unità da 29.6 Wh ed è presente un lettore d'impronte digitali, per la massima sicurezza. Infine vi segnaliamo che il terminale è dotato di Windows 10 Pro.

Il nuovo notebook low cost DERE MBook M11 debutta su Banggood, in offerta con codice sconto e spedizione direttamente dai magazzini europei dello store. Di seguito trovate il link all'acquisto e il coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

