Come trasformare un video in una GIF su Telegram

Tra le tante possibilità che ci dà Telegram, ci sono anche quelle per creare contenuti multimediali di un certo tipo e tra queste ci sono i video che possiamo trasformare in GIF. Proprio per questo, nella guida che segue vi illustreremo proprio come trasformare qualsiasi video in una GIF sull'applicazione di Telegram, sia per Android, sia per iOS.

Come trasformare un video in una GIF usando Telegram per Android e iOS

Il procedimento che serve per trasformare un video su Telegram, che sia creato al momento sia caricato in secondo momento, in una GIF è davvero molto semplice e soprattutto si può fare davvero in pochi passaggi. La cosa più comoda è che questa funzione è disponibile sia sugli smartphone Android che iOS, quindi nessun ne rimane senza e può essere un'occasione utile per creare contenuti più rapidi di un video standard. Ovviamente, la premessa è il dover scaricare l'applicazione di Telegram all'ultima versione possibile.

Aprire una qualsiasi chat Telegram Il primo passaggio da effettuare è ovviamente quello dell'apertura di una chat singola o di gruppo, condizione necessaria al procedimento in quanto stiamo inviando un contenuto. Se volete fare una prova, è consigliato aprire “Messaggi Salvati”. Cliccare sulla clip per gli Allegati Per poter inviare un contenuto multimediale, dovete cliccare sulla voce Allegati, che corrisponde alla Clip sul lato destro dello spazio destinato alla scrittura. Avviare la fotocamera o caricare un video dalla Galleria Aperti gli Allegati, per ottenere un video si può ovviare in due modi: il primo, quello più rapido, è di caricarne uno già presente nella Galleria. Oppure, se vi serve un contenuto nuovo, potete registrarne uno tramite la Fotocamera di Telegram (il primo riquadro della Galleria in alto a sinistra). Rendere il video in modalità “Silenziosa” Considerato che una GIF è un'animazione senza sonoro, per rendere il video come tale, bisogna mutare il video. Questa operazione si effettua cliccando sull'icona dell'altoparlante che trovate sopra l'editor del video che utilizzate per accorciarlo a piacimento e rendendola appunto “Silenziosa” (Altoparlante Barrato). Questa è una condizione fondamentale, perché altrimenti lo invierete come semplice video. Inviare il messaggio con la GIF Per poter ottenere la GIF fatta e finita, bisogna poi inviare come messaggio quanto ottenuto ed il gioco è fatto.

E questa era la guida per come trasformare un video in una GIF usando l'applicazione di Telegram, sia che abbiate iOS, sia che abbiate Android.

