Regalati un laptop per il Singles Day con Dere MBook M11

Il Singles Day è ormai questione di ore e già iniziano a fioccare offerte interessanti su vari prodotti di elettronica. Una scelta interessante se cercate un valido alleato per la mobilità è il notebook Dere MBook M11, che va in super offerta, anche con codice sconto e spedizione da Europa proprio per l'11.11.

Offerta Dere MBook M11: come ottenere il notebook ad un super prezzo

Prima di conoscere le varie modalità di offerta pensate per Dere MBook M11 per il Singles Day, conosciamo meglio il prodotto. Dalle trame metalliche sottilissime, il che lo porta a pesare solo 1.2 kg, abbiamo comunque un ampio display Full HD 16:9 da 15.6″, con cornici molto ridotte ai lati. Passando all'hardware sotto scocca, troviamo la nuova CPU Intel Celeron N5095 di undicesima generazione, che permette prestazioni più potenti rispetto ai pari categoria.

Nel comparto memorie, il dispositivo si avvale di 12 GB RAM DDR4 e 256/512 GB SSD, mentre per le porte troviamo 1 Type-C, 1 ingresso SD, 2 USB 3.0, alimentazione, HDMI, jack audio e ingresso Ethernet. Non manca inoltre una comoda tastiera full size retroilluminata. Per la connettività presenti Bluetooth e Wi-Fi Dual-Band. Chicca interessante è lo sblocco con impronta digitale sul trackpad

Dove possiamo acquistare quindi questo laptop? Dere MBook M11 è disponibile sia sullo store ufficiale del brand e sia su Banggood ad un prezzo molto vantaggioso, ma se non volete aspettare, potete acquistarlo su AliExpress in offerta con codice sconto e spedizione da Europa. Ricordiamo che il Coupon che vedete nel box sarà valido solo dall'11 novembre fino al 12 novembre 2021.

N.B. Se non doveste visualizzare i box con codice, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

Articolo Sponsorizzato.

