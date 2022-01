Huawei MateBook D14 SE: meno memoria, ma stessa potenza

Huawei ha ampliato la sua gamma notebook portando sul mercato il nuovo MateBook D14 SE. Questo nuovo modello si distingue per avere una configurazione al ribasso, ma anche un prezzo più conveniente rispetto al resto della recente serie D 2022.

Huawei MateBook D14 SE: cosa cambia nel nuovo notebook della serie?

Design e specifiche tecniche

Se guardiamo al design di questo laptop, non ha alcuna differenza con i D14 e D15 2022, quindi mantiene le linee sottili e minimali di cui si avvalgono da anni nel segno della continuità. E anche per quanto riguarda il display e l'hardware non abbiamo vere differenze con il MateBook D14, quindi abbiamo lo stesso pannello Full HD e soprattutto la stessa CPU Intel Core i5-1155G7.

E allora, cosa cambia tra il modello SE e quelli principali? Sostanzialmente, la memoria. O meglio, la quantità di memoria presente. Infatti, se il MateBook D14 si avvale di 16 GB RAM e 512 GB di storage, il D14 SE possiede solo 8 GB per la RAM, mantenendo però 512 GB SSD.

Huawei MateBook D14 SE – Prezzo e disponibilità

Il nuovo modello D14 SE arriva per ora in Cina ad un prezzo più piccolo rispetto a quello del D14. Infatti, si parla di circa 534€ (3.899 yuan), mentre ricordiamo che il modello superiore è proposto invece a circa 644€ (4.699 yuan).

Se arrivasse in Italia, potremmo pensarlo come un modello comodo per gli studenti, in quanto non sempre si richiedono 16 GB RAM per poter fare le azioni più comuni, ma anche per un lavoro di ufficio, a cui si può guardare senza problemi.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il