Questa Dash Cam Apeman è spedita dall’Italia e costa solo 15€

Anche oggi è tempo di sconti e anche a questo giro AliExpress ha in serbo una promozione da cogliere al volo: la Dash Cam Apeman scende ad un prezzo decisamente goloso grazie al codice sconto dedicato e in aggiunta è presente anche la spedizione direttamente dall'Italia (un dettaglio super gradito).

Massimo risparmio con la Dash Cam Apeman, in offerta con codice sconto

La Dash Cam Apeman – brand parecchio conosciuto tra gli appassionati tech, prima molto attivo su Amazon – viene proposta ad una cifra irrisoria, specialmente viste le sue caratteristiche. Si tratta di una soluzione con risoluzione Full HD (per riprese in 1080p a 30 fps), visione notturna, Motion Detection ed un display LCD da 3″. Ciliegina sulla torta, la fotocamera è dotata di un angolo di visione di 170°, utile per una panoramica completa che consente di catturare molti più dettagli. Insomma, si tratta di una Dash Camera economica ma completa a 360°.

La Dash Cam Apeman è in offerta con codice sconto su AliExpress, ad un prezzo top e con tanto di spedizione direttamente dai magazzini italiani: una manna dal cielo per chi odia le attese. Di seguito trovate il link alla pagina del prodotto, insieme al coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

