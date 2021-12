MIUI 13 Magic Center: ecco come cambia l’ecosistema Xiaomi

Xiaomi ha presentato una MIUI 13 sempre più ecosistemica, come dimostra l'introduzione del nuovo pannello Magic Center. La UI proprietaria diventa meno smartphone-centrica, dimostrando la volontà di mettere in comunicazione varie piattaforme. Non soltanto telefoni, quindi, ma anche tablet, notebook, smart TV e smart display, ma non solo. Chi più di Xiaomi ne ha bisogno, vista la quantità di prodotti che contiene nel suo catalogo? E quindi, come avvenuto con Huawei e il suo HarmonyOS, anche la compagnia di Lei Jun ha deciso di fare un passo avanti in questa direzione.

MIUI 13 introduce Magic Center: l'ecosistema di Xiaomi diventa più coeso

Con l'aggiornamento alla MIUI 13 è stato rivisto il Centro di Controllo: all'interno della sua nuova UI in basso c'è il tasto con cui richiamare Xiaomi Magic Center.

Una volta premuto, apparirà la schermata che vedete qua sotto. In alto avrete la bolla principale, contenente il terminale che state utilizzando, e subito sotto i dispositivi compatibili e connessi nelle circostanze. Lo scopo del Magic Center è quello di metterli in comunicazione più efficacemente, offrendo diverse feature. Per esempio, potete spostare la riproduzione di una canzone o di un video che state ascoltando da smartphone allo smart speaker, alla smart TV e così via.

L'altra novità non riguarda direttamente Magic Center, ma è comunque intrinseca della MIUI 13 lanciata da Xiaomi. All'interno della schermata delle app in esecuzione, per le app compatibili comparirà l'apposito pulsante in alto a sinistra. Cliccandoci comparirà la possibilità di passare l'app dallo smartphone ad altri schermi, come tablet, smart TV e notebook.

La capillarità della Magic Center permetterà all'utente di usare lo smartphone come telecomando per controllare la riproduzione multimediale dai dispositivi connessi. Inoltre, è stato aggiunto un sistema di sticker da assegnare ai vari prodotti presenti nella casa, in modo da distinguerli più rapidamente. Ci sono sticker per il salotto, per il bagno, la cucina e così via.

Quali prodotti posso usare con Magic Center

Ecco quali sono i dispositivi Xiaomi e Redmi compatibili con Magic Center:

Smartphone Qualsiasi modello con MIUI 13 e Android 12

Tablet Xiaomi Pad 5, Pad 5 Pro, Pad 5 Pro 5G con MIUI 13

Computer Tutti i notebook Xiaomi e Redmi

Smart TV Xiaomi Mi TV 6 OLED 55/65″, Mi TV 5/5 Pro 55/65/75″, Mi TV 5A 43/50/55″, Mi TV 5S 43″, Mi TV 4A 32/40/43/50/55/58/65″, Mi TV 4S 43/55/65/65 Pro/75″, Mi TV 4C 40/43/50/58″, Mi TV 4X 55″, Mi TV Full Screen Pro 43/55/65″, Mi TV Master 82″, Mi TV LUX Transparent Edition Redmi Smart TV 32″, Smart TV Max 86/98″, Smart TV X50/X55/X65/X75

Smart speaker Xiaomi Sound, AI Speaker 2nd Gen, Xiaoai Speaker, Xiaoai Speaker Pro, Xiaoai Touch Screen Speaker, Xiaoai Speaker Touch Screen Pro Redmi Xiaoai Touch Screen Speaker, Xiaoai Touch Screen Speaker Pro



Quando sarà disponibile Magic Center?

Da oggi a metà febbraio, la Magic Center della MIUI 13 sarà disponibile solamente in beta su invito da parte del team Xiaomi. Da metà febbraio, invece, partirà il programma di Beta Testing pubblico. Per il momento, quindi, non è dato sapere quando sarà disponibile pubblicamente e se arriverà anche sulle ROM occidentali.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il