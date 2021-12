OnePlus 8 e Nord 2 si aggiornano: tutte le novità | Download

È arrivato un nuovo aggiornamento software della OxygenOS 11, questa volta per OnePlus 8, 8 Pro e Nord 2. Recentemente un update del genere è arrivato sulla serie 7 e 7T, mentre gli ultimi 9 e 9 Pro sono già passati alla dodicesima versione del firmware OnePlus. Per i succitati modelli bisognerà attendere ancora, ma intanto vediamo cosa cambia con le nuove release.

La OxygenOS 11 si aggiorna su OnePlus 8, 8 Pro e Nord: ecco cosa cambia

Ecco quali sono le novità della OxygenOS 11.0.10.10 per OnePlus 8 e 8 Pro:

Sistema Ottimizzata la visualizzazione dell'interfaccia utente delle Impostazioni Risolto il problema per cui Google Assistant e Google Pay non venivano visualizzati come previsto nell'installazione guidata Risolto il problema della bassa probabilità del crash di WhatsApp Patch di sicurezza Android aggiornata al 2021.12



Queste, invece, sono le novità per OnePlus Nord 2 con il firmware A.15:

Sistema Patch di sicurezza Android aggiornata al 2021.12 Risolti problemi noti e migliorata stabilità del sistema

Fotocamera Miglioramento della stabilità video quando è attivo AI Video Enhancement

Bluetooth Risolto il problema delle chiamate non chiare sui dispositivi Bluetooth collegati



Sia su OnePlus 8 che su 8 Pro e Nord 2 l'aggiornamento OxygenOS 11 è in fase di roll-out, pertanto arriverà in maniera graduale ai vari possessori. In caso non voleste attendere, potete scaricare e installare manualmente l'update (a vostro rischio e pericolo) oppure seguire questa guida per ricevere prima tutti gli aggiornamenti.

