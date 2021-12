Xiaomi 12 sarà ispirato all’iPhone: parola di Lei Jun

In queste ore abbiamo finalmente scoperto la data di presentazione della nuova serie top di Xiaomi. Il CEO della casa cinese ha anche mostrato un'immagine della parte frontale dei prossimi Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Pro, ma quello che colpisce di più è il chiaro riferimento ad Apple e agli ultimi iPhone della casa di Cupertino!

Xiaomi vuole imparare da Apple e dall'iPhone, a partire dal nuovo Xiaomi 12

Tramite un post pubblicato su Weibo, il CEO Lei Jun ha annunciato in pompa magna che Xiaomi comincerà a confrontarsi in maniera diretta con la rivale. Fin qui nulla di nuovo dato che i riferimenti a Cupertino si sono sprecati nel corso degli anni. La vera novità è rappresentata dal fatto che Xiaomi stavolta vuole imparare da Apple e dai tuoi iPhone e comincerà a farlo a partire dalla serie Xiaomi 12. Questo è il succo di quanto letto su Weibo ed il motivo dietro al design dei prossimi top di gamma.

I due smartphone arriveranno con un ampio display tutto schermo, interrotto solo da un punch hole per la selfie camera. Ovviamente in questo caso non troviamo nulla di Cupertino, dato che gli ultimi modelli della serie iPhone 13 sono tutti dotati di notch (per il Face ID). La novità e l'ispirazione ad Apple sta tutta nelle dimensioni: Xiaomi 12 sarà un flagship compatto e di piccole dimensioni, perfetto per gli utenti ancora innamorati del fu Mi 6. Con Xiaomi 12 Pro avremo invece un modello top a tutto tondo, l'esperienza premium definitiva: più grande, dotato di un pannello più ampio e – probabilmente – con qualche differenza tecnica (non ancora specificata).

Il riferimento ad Apple diventa ora palese: si tratta del contrasto tra iPhone 13 e 13 Mini (6.1″ e 5.4″) ed il modello 13 Pro Max (da 6.7″). Ricordiamo che il 13 Pro adotta invece un pannello da 6.1″. Saranno queste le dimensioni dei display dei prossimi top di Xiaomi (o comunque una diagonale simile)?

Volete sapere di più sulla serie Xiaomi 12? Allora date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato alla gamma, con tutte le indiscrezioni e le conferme ufficiali!

