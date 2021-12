Xiaomi 11 Ultra: è vera ceramica quella sul retro?

Seppur il lancio della serie 12 sia ormai dietro l'angolo, si torna a parlare di Xiaomi 11 Ultra, protagonista del test di resistenza del buon vecchio JerryRigEverything. All'appello dei principali top di gamma di quest'annata mancava praticamente soltanto lui e non parliamo di uno smartphone qualsiasi. In un guizzo di particolare originalità, infatti, Xiaomi ha prodotto uno smartphone che non trova eguali nel resto del panorama mobile. Non tanto davanti, dove condivide le fattezze di molti altri telefoni, quanto dietro, dove Xiaomi 11 Ultra dà il meglio di sé.

Rispetto alla concorrenza, Xiaomi 11 Ultra si dota di un vistosissimo modulo fotografico, ma non a caso. Oltre a contenere una tripla fotocamera di alto livello, ha dalla sua anche uno schermo secondario, una soluzione decisamente originale e che non trova alternative al giorno d'oggi. In questo riquadro c'è lo stesso schermo che troviamo sulla Xiaomi Band 5 ed è utile sia come indicatore per le notifiche che come specchietto per gli auto-scatti.

Xiaomi 11 Ultra messo sotto torchio nel test di resistenza

A parte questo, il retro di Xiaomi 11 Ultra si contraddistingue per riprendere gli stilemi della serie MIX, cioè l'utilizzo della ceramica. Un materiale pregiato non tanto per il valore intrinseco, quanto per i vantaggi derivanti dalle sue caratteristiche tecniche. Mi riferisco alla maggiore capacità di resistere ai graffi rispetto al vetro: ma sarà vero? A rispondere a questo dubbio ci pensa proprio JerryRigEverything, dimostrando come il retro inizi a graffiarsi al livello 8 anziché quello 6/7 sulla scala di Mohs.

Un'altra peculiarità (minore) di Xiaomi 11 Ultra è lo schermo frontale. Non tanto per la resistenza ai graffi (che è nella media), quanto per quella alle fiamme: pur mettendolo alla prova con un accendino, lo schermo si rigenera totalmente. Un fattore anomale, se si considera che normalmente una fiamma deteriora un pannello OLED in maniera irrecuperabile.

Ovviamente il tutto non si può non concludere con il famigerato bend test, che di tanto in tanto non manca di mietere vittime anche illustri. Ma non è questo il caso di Xiaomi 11 Ultra, che con la sua imponente scocca riesce a resistere senza grandi flessioni.

con 25 super offerte da svelare ogni giorno fino a Natale

⭐️ Scopri il