Il nuovo budget phone di Blackview arriva su Banggood e costa solo 80€

Nelle scorse ore eBay ha dato il via alla festa con un coupon dedicato a vari brand cinesi, tra cui Blackview, CUBOT, UMIDIGI, Doogee e non solo. Se non avete trovato il budget phone che fa al caso vostro, allora l'occasione giusta arriva grazie a Banggood con il lancio del nuovo Blackview A55: uno smartphone basilare e super economico, già disponibile a prezzo scontato.

Blackview A55 debutta su Banggood ed è già in offerta lampo

Caratterizzato da un design semplice ed essenziale, Blackview A55 si presenta come un telefono low budget senza grosse pretese ma con uno stile accattivante. La colorazione Gradient è di certo quella più appariscente, mentre le versioni Black, Blue e Green si muovo su uno stile più classico. Per quanto riguarda le varie caratteristiche del nuovo arrivato del brand cinese, frontalmente abbiamo un display IPS da 6.52″ con risoluzione HD+ (1600 x 720 pixel) ed un notch a goccia per ospitare la selfie camera da 5 MP.

Il comparto fotografico principale poggia su un sensore IMX319 da 8 MP (f/2.2). Il cuore del dispositivo è il chipset MediaTek Helio A22, soluzione da 2.0 GHz supportata da 3 GB di RAM e 16 GB di storage (espandibili fino a 64 GB tramite microSD). La batteria è un'unità da 4.780 mAh, è presente all'appello un ingresso mini-jack da 3.5 mm per le cuffie ed il GPS.

Il nuovo Blackview A55 debutta in offerta lampo su Banggood ad un prezzo decisamente economico: di seguito trovate il link all'acquisto. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

