Eskute Wayfarer: la eBike in sconto di 100€ per tutto il periodo di Natale

Dopo la grande occasione occorsa con le offerte Black Friday, Eskute replica e ripropone la sua bici elettrica Wayfarer in sconto con una promo dedicata al Natale. Infatti, il brand propone due soluzioni di risparmio molto interessanti, sia sul singolo prodotto, sia sul bundle con batteria.

Eskute Wayfarer: ecco le due promozioni per la bici elettrica in offerta

Quali sono i punti di forza della eBike Eskute? Si tratta di una eBike con struttura classica, dotata di un motore a mozzo da 250W e di una batteria da 36V/10 Ah, che permettono di ottenere una velocità massima di 25 km/h ed un'autonomia massima di 65 km, quindi non dovrete temere di doverla ricaricare dopo poco.

Quanto alle altre feature, la Wayfarer è dotata di una trasmissione Shimano a 7 velocità, un display digitale LCD per monitorare la guida, un faretto anteriore LED ed una portata massima di 120 kg. Gli pneumatici hanno invece un diametro di 26″, mentre per il freno abbiamo un sistema Tektro MD-M311.

Trovate quindi la eBike Eskute Wayfarer in offerta nella promo di Natale dello store ad un prezzo di 999€, in sconto di 100€, ma se invece volete un risparmio maggiore, potete acquistare il bundle con bici e batteria supplementare al costo di 1.099€ invece che 1.338€. Se invece acquistate due bici Wayfarer, grazie al Coupon esclusivo “2BICI” riceverete un ulteriore sconto di 100€. Le promozioni sopracitate sono valide fino al 6 gennaio 2022. N.B. Se non doveste visualizzare il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

Articolo Sponsorizzato.

con 25 super offerte da svelare ogni giorno fino a Natale

⭐️ Scopri il