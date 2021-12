Recensione Dreame V12 Pro: con 32000 Pa è praticamente imbattibile

Continua la crescita, inarrestabile, di Dreame. L'azienda cinese è tra quelle che in Europa sta facendo meglio nel mondo degli aspirapolvere ciclonici senza fili, grazie a prodotti di qualità venduti a prezzi relativamente bassi. E sì, che ormai Dreame sia la migliore alternativa economica a Dyson è un dato di fatto, lo abbiamo ormai più che appurato negli ultimi mesi, ma con il nuovo Dreame V12 Pro il gap tra gli aspirapolvere cinesi e quelli inglesi arriva ai minimi storici.

E lo fa non solo grazie all'ottima qualità dei materiali e alla solidità del prodotto, ma soprattuto grazie al motore ciclonico che anima questo nuovo modello, che gli permette di ottenere una potenza di addirittura 32.000 Pa. Numeri quasi da record, coadiuvati da un peso che continua ad essere contenuto e da una batteria che, nonostante il motore più potente, continua a garantire un'autonomia più che sufficiente.

Insomma, il Dreame V12 Pro è tra gli aspirapolvere ciclonici senza fili più potenti del mercato, ed è una bestiolina difficile da battere anche dai prodotti di Dyson, da anni ormai primi della classe.

Recensione Dreame V12 Pro: con 32.000 PA è praticamente imbattibile

Contenuto della confezione

La confezione del Dreame V12 Pro è tra le più ricche di accessori in circolazione ma, nonostante ciò, è super compatta. Ogni volta che apro la confezione di un aspirapolvere ciclonico prodotto dall'azienda, mi chiedo come facciano ad inserire tutti questi oggetti in uno spazio così ridotto. Al suo interno, troviamo tantissimi accessori che permettono un'ottima versatilità di utilizzo della scopa elettrica senza fili e che rendono molto più conveniente l'acquisto del prodotto, anche rispetto ad alcuni dei suoi competitor: c'è davvero tutto ciò che serve per utilizzare l'aspirapolvere ciclonico in qualsiasi situazione.

Contenuto della confezione:

Dreame V12 Pro;

Tubo in metallo;

Spazzola con rullo motorizzato e snodo;

Spazzola motorizzata antiacaro;

Tubo di prolunga in plastica flessibile;

Lancia per fessure;

Lancia bocca grande;

Manuale utente;

Guida rapida;

Staffa da parete con viti e tasselli per ricarica;

Caricabatterie da parete con presa europea.

Design e materiali

Colori uniformi e linee morbide ed arrotondate. Sono queste le caratteristiche di design che rendono il Dreame V12 Pro un perfetto esemplare dell'ecosistema dell'azienda. In via generale, le differenze estetiche tra il Dreame V12 Pro ed i modelli precedenti (come ad esempio il Dreame V11) sono relativamente poche. E nonostante il motore più potente, c'è anche una similitudine con la versione precedente che, ricordiamolo, era potente 25.000 Pa: il peso del motore centrale continua ad essere di 1.6 Kg, il che rende l'aspirapolvere estremamente maneggevole e comodo da utilizzare.

1 di 17

Il materiale dominante è il policarbonato, e tutta la struttura è di colore grigio. Nella zona posteriore è stato integrato il tipico display OLED a colori sul quale si potranno visualizzare le principali funzionalità relative all'aspirazione, alla batteria e alla ricarica e che si può impostare anche nella lingua italiana e, purtroppo, la batteria integrata continua ad essere di tipo fisso: integra tre Led con i quali si può controllare lo stato di ricarica ma, purtroppo, non è possibile estrarla o sostituirla.

Sempre praticamente perfetti gli agganci per i diversi accessori, che risultano sempre saldamente fissati all'aspirapolvere e che hanno un semplice tasto di smontaggio con il quale la rimozione o il montaggio risultano immediati e semplici, e sempre ben funzionale la base da muro nella quale è possibile collegare l'aspirapolvere e diversi accessori.

Insomma, dal punto di vista estetico e dei materiali, la Dreame V12 Pro non è molto diversa dagli altri prodotti di fascia alta dell'azienda e nonostante continui ad integrare il comodissimo tasto “Hold”, con il quale si potrà utilizzare l'aspirapolvere senza dover tenere premuto il grilletto, ammetto che almeno in questa nuova generazione mi sarei aspettato di trovare una batteria estraibile e, magari, anche una base di ricarica a piantana da poggiare sul pavimento.

Caratteristiche tecniche – Dreame V12 Pro

Giri motore: 160.000 al minuto;

Potenza aspirazione: 32.000 Pa e 210 Aw;

Capienza contenitore: 0.5 L;

Batteria: 7×2700 mAh;

Tempo di ricarica: 4 ore (circa).

Potenza di aspirazione e funzionamento

L'utilizzo della Dreame V12 Pro è estremamente semplice: basterà impostare la potenza di aspirazione e dare il via al suo funzionamento tramite il grilletto. Questo è quanto. Le modalità di funzionamento sono 3 e variano, oltre che alla potenza, anche la durata della batteria (della quale parleremo a fondo tra poco).

La realtà dei fatti però, è che data la potenza eccezionale del motore che, ricordiamolo, è in grado di lavorare a 160.000 giri al minuto in modo tale da garantire una potenza di 32000 Pa e 210 Aw, anche qualora si utilizzasse il Dreame V12 Pro nella modalità “Eco”, si otterrebbero delle prestazioni di aspirazione decisamente buone per pulire anche i pavimenti più sporchi. Certo, quando si utilizzano tutti i Pa a disposizione non ci sarà nulla che il Dreame V12 Pro non riuscirà ad aspirare, ma qualora si cercasse un rapporto prestazioni / batteria più bilanciato, il nuovo modello dell'azienda satellite di Xiaomi riuscirebbe a garantirlo senza problemi. È in assoluto il migliore per quanto riguarda questo aspetto.

La manovrabilità è molto piacevole, e viene agevolata anche dalla spazzola motorizzata che “alleggerisce” il lavoro a chi sta pulendo. In quanto a comodità siamo quindi al top, ed i livelli sono altissimi anche quando si utilizza l'aspirapolvere sui tappeti: insomma, il gap con gli aspirapolvere di Dyson (che erano decisamente più prestanti dei Dreame con i tappeti) sta per essere colmato.

Ad ogni modo, per il prezzo a cui è venduta e per la quantità di accessori inclusi nella confezione, la Xiaomi Dreame V12 Pro si è dimostrata senza dubbio notevole soprattutto in base al rapporto qualità prezzo, che è decisamente alto. Nella confezione è presente la spazzola anti-acaro, ottima per divani e letti ad esempio, oppure una bocchetta rigida rettangolare con la quale si potranno aspirare ad esempio le ragnatele (e che integra anche un Led con il quale si potranno illuminare le zone che si andrà a pulire), oppure un altro accessorio a spazzola che sarà comodissimo per togliere la polvere su mobili e superfici più piccole.

Rispetto al modello precedente c'è stato qualche passo indietro circa la capienza del contenitore: se nella Dreame V11 il contenitore dello sporco era da 0.6 L, nel nuovo Dreame V12 Pro la capienza scende a 0.5 L. Certo, non sono numeri che rendono l'esperienza di pulizia peggiore, ma mi sarebbe piaciuto che l'azienda avesse optato per aumentare la capienza e non per diminuirla.

Buono il meccanismo per svuotare il contenitore dello sporco, che è stato ancora perfezionato e che permetterà di svuotare l'aspirapolvere senza il rischio di sporcarsi le mani in alcun modo ed in maniera decisamente immediata.

Autonomia della batteria – Dreame V12 Pro

Il Dreame V12 Pro è animato da un pacco batteria che integra 7 celle da 2700 mAh. E sì, anche qui si è fatto qualche passo indietro rispetto al modello precedente, che integrava 7 celle da 3000 mAh. Tutto sommato però, nonostante questo piccolo downgrade, l'autonomia continua a rimanere in linea con questa categoria di prodotti: alla modalità d'aspirazione più potente sono riuscito ad utilizzare il Dreame V12 Pro per circa 9 minuti, mentre con quella meno potente l'autonomia è prossima ai 90 minuti.

Nella media anche i tempi di ricarica: per passare dallo 0% al 100% ci vorranno circa 4 ore.

Conclusioni e prezzo di vendita

Il prezzo di vendita ufficiale della Dreame V12 Pro è di 496.71 euro, ma tramite il coupon che trovate in basso potreste portarvela a casa a 452.60 euro spedizione inclusa. Ed è inutile girarci intorno: anche con la Dreame V12 Pro dovrò darvi le stesse identiche conclusioni alle quali ormai l'azienda ci ha fatto abituare. Al prezzo con il quale la potrete acquistare in sconto, non troverete assolutamente di meglio nel mercato. Né in quanto a potenza né in quanto ad accessori in dotazione e né in quanto a rapporto qualità prezzo.

Più il tempo passa, più Dreame dimostra di essere un brand forte ed in grado di migliorarsi. Peccato però che, probabilmente per continuare a mantenere un peso contenuto, il brand abbia dovuto tirare un po' il freno a mano nella capienza del contenitore e nella batteria.





N.B. Se non doveste visualizzare il box con codice o il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare l'AdBlock.