POCO M3 si aggiorna alla MIUI 12.5 Enhanced | Download

Tocca a POCO M3 a entrare a far parte del gruppo di smartphone Xiaomi aggiornati alla MIUI 12.5 Enhanced. Fra pochi giorni scopriremo ufficialmente come sarà fatta la MIUI 13, ma intanto altri modelli stanno ricevendo la versione “corretta” della MIUI 12.5. A causa delle varie lamentele ricevute, il team MIUI ha deciso di creare una rivisitazione della versione 12.5. È un major update che non porta con sé modifiche di tipo grafico o funzionale, concentrandosi solamente sull'ottimizzazione del software.

Parte l'aggiornamento con la MIUI 12.5 Enhanced su POCO M3

L'aggiornamento che sta venendo rilasciato su POCO M3 è la V12.5.5.0.RJFMIXM, quindi si tratta della versione Global della MIUI 12.5 Enhanced. Tuttavia, è un aggiornamento ancora in fase Stable Beta e che quindi sta venendo inviato via OTA unicamente ai beta tester Mi Pilot prima del rilascio pubblico. Ma se proprio non voleste attendere, potete comunque scaricare e installare manualmente l'aggiornamento (a vostro rischio e pericolo):

Scarica MIUI 12.5 Enhanced per POCO M3

MIUI 12.5 Enhanced – Changelog

Prestazioni rapide. Più autonomia tra le ricariche.

Algoritmi mirati – I nostri nuovi algoritmi allocheranno dinamicamente le risorse di sistema in base a scene specifiche, garantendo un'esperienza fluida su tutti i modelli.

Atomized Memory – Il meccanismo di gestione della memoria ultra-fine renderà l'utilizzo della RAM più efficiente.

Liquid Storage – Nuovi meccanismi di archiviazione sensibili manterranno il tuo sistema vibrante e reattivo con il passare del tempo.

Sistema Aggiornamento stabile MIUI ad Android 11



