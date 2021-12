Xiaomi Fengmi T1 è il proiettore laser che ricrea perfettamente un cinema in casa

I proiettori laser, negli ultimi tempi, sono un prodotto tornato assai di moda e tra i marchi più interessante c'è Fengmi, partner di Xiaomi. L'ultimo modello, il Fengmi T1, è uno dei più avanzati sul mercato e si avvale di una funzione ad oggi inedita per questo tipo di proiettore e piazzandosi nella fascia alta della categoria.

Fengmi T1 è il proiettore laser compatibile con Xiaomi Home e non solo

Un prodotto non di certo piccolo, ma essendo pensato per riprodurre grandi diagonali sulle pareti è sicuramente inquadrato nelle misure. Esso è il primo tipo di proiettore con schermo di elevazione Fresnel a 100″, ma non finiscono qui le caratteristiche di livello. Infatti, abbiamo una risoluzione 4K, una luminosità massima fino a 2.800 ANSI Lumen ed una sorgente luce laser full color ALPD RGB+.

Oltre a questo, abbiamo un supporto totale ai display a colori a 10-bit e ha un supporto completo alla gamma colori BT.2020. Al suo interno abbiamo un chipset per TV MediaTek MT9669, uno dei top gamma della categoria, a cui si abbinano 3 GB RAM e 64 GB storage. Presenti altoparlanti Bower & Wilkins, quindi premium, oltre al supporto completo a Dolby Vision, HDR10, HDR10+ e MEMC. Infine, è presente il monitoraggio da smartphone grazie al completo supporto all'applicazione Xiaomi Home.

Il nuovo Fengmi T1 arriva in Cina sullo store di Xiaomi YouPin ad un prezzo di circa 2.630€ al cambio (18.999 yuan). Un prezzo sicuramente esoso, ma che per un modello di questo calibro è da considerare inquadrato. Non conosciamo un'eventuale distribuzione occidentale, ma gli store di importazione potrebbero anche portarlo da noi.

