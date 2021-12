Illumina il tuo Natale con Xiaomi e Yeelight: lampade e LED in offerta

Il Natale non è poi così lontano e c'è ancora chi non ha addobbato la propria casa con luci e festoni. E se queste luci fossero intelligenti? Una mano in merito ce la danno Xiaomi e Yeelight con la propria illuminazione smart tra lampade, lampadine, strisce LED e non solo in offerta su Goboo.

Xiaomi e Yeelight, ecco la selezione di lampade, lampadine e strisce LED in offerta su Goboo

Quali sono i prodotti Xiaomi e Yeelight in offerta? Dobbiamo dire che la scelta è abbastanza ampia e copre più esigenze. Si parte con la striscia LED Yeelight Aurora Lightstrip Plus, che potete utilizzare per creare l'atmosfera natalizia in casa vostra e che potete estendere con l'apposito Extender, che lo store ha disponibile e che potete acquistare nel caso vi servisse. Il tutto, ovviamente, è regolabile tramite applicazione e assistenti vocali.

E se vi servissero invece le lampadine a casa vostra? Nessun problema! Sono in offerta lampo anche le Xiaomi Mi Smart LED Bulb Essential e standard. Con le loro funzioni intelligenti, è possibile controllarle con Assistente Vocale Google oppure Alexa ed ottenere luce calda, bianca o colorata (modello Essential).

E se volessimo fare un regalo di Natale di sicura riuscita? Le lampade Xiaomi, che sia la Mi Bedside Lamp 2 da comodino oppure la Mi Night Light 2 da appendere ovunque, sono sicuramente gradite per chi cerca di avere una casa intelligente anche di notte.

Il primo modello è smart e funziona anche tramite Assistente Vocale Google, Alexa o Apple HomeKit. La seconda lampada invece è semplicemente una soluzione notturna che può essere apposta un po' ovunque ed è dotata di un sensore di luce più rilevamento a infrarossi.

Insomma, c'è davvero di che scegliere nell'offerta di Goboo, che vi ricordiamo vi permette di pagare non solo con PayPal ma i prodotti sono dotati di spedizione dai magazzini europei dello store. N.B. Se non doveste visualizzare correttamente i link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

