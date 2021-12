Tira aria di festa su GShopper: arrivano le offerte per i regali di Natale!

L'aria si fa più fredda man mano che passano i giorni, ma paradossalmente si avvicina il periodo più caldo e felice dell'anno e com'è ovvio, non possono mancare una valanga di occasioni. Per i vostri regali di Natale tech lo store GShopper ha dato il via ad un'iniziativa promozionale a tema, con tante offerte su prodotti Xiaomi e non solo. Smartphone, droni, aspirapolvere senza fili, monopattini elettrici: diamo un'occhiata a tutte le occasioni per risparmiare!

GShopper dà il via alle offerte per i regali di Natale: ecco come fare per risparmiare

Come anticipato anche in apertura, le offerte di GShopper per i regali di Natale riguardano il tech ma troviamo comunque una buona varietà di prodotti. Se cercate uno smartphone economico e potente, POCO X3 Pro non potrà che soddisfarvi, ovviamente con il massimo risparmio. Spendendo poco di più potrete mettere le mani su Xiaomi 11 Lite 5G NE, il mid-range che si atteggia a grande (e gli riesce benissimo). Ovviamente non mancano soluzioni per la pulizia della casa, come l'aspirapolvere Proscenic P10 (intramontabile ed economico) oppure la scopa mop Deerma TB500. Tra uno sconto e l'altro c'è lo spazio anche per il purificatore d'aria Xiaomi Mi Air Purifier 3C a meno di 80€ e tanti accessori economici ed utili!













Di seguito trovate tanti altri prodotti in offerta per i vostri regali di Natale in salsa tech. Anche in questo caso sono presenti dei codici sconto per risparmiare.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Xiaomi, KUGO, Deerma e non solo? Allora date un'occhiata al nostro canale Telegram dedicato a GShopper, con tantissime offerte dedicate ai prodotti della casa cinese che diventano ancor più golose con la spedizione dai magazzini EU e – ovviamente – con pagamento sicuro tramite PayPal.

