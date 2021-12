Come velocizzare la MIUI sul tuo smartphone Xiaomi

Se stai leggendo questa pagina, è perché sei il possessore di uno smartphone Xiaomi che non offre le prestazioni che ti aspettavi. O magari hai uno smartphone che funziona come dovrebbe, ma stai comunque cercando uno o più metodi per migliorare la sua fluidità nell'utilizzo quotidiano. Come ogni questione informatica, a questi quesiti non c'è mai una risposta univoca e che quindi vada bene per tutti. Se uno smartphone è rallentato o da segni di cedimento può essere per i più svariati motivi: da semplici intoppi software a persino problematiche di tipo hardware (ma che qua non tratteremo, per ovvie ragioni). Per questo, oggi mi voglio concentrare sullo spiegarvi come velocizzare gli smartphone caratterizzati dalla MIUI, cioè tutti quelli a marchio Xiaomi, Redmi e POCO. Questa vuole essere una guida per tutti, perciò include sia tecniche estremamente semplici (ma comunque sempre utili da conoscere) che metodi più ricercati e meno conosciuti.

Hai uno smartphone Xiaomi? Ecco come velocizzare la MIUI

Non svuotare la RAM!

Quando si parla di velocizzare uno smartphone, che si tratti di telefoni Xiaomi o di qualsiasi altro brand, non c'è cosa meno utile che svuotare la RAM. Non mentite, vi sarà capitato almeno una volta di aprire la lista delle app in esecuzione e cliccare esasperati sulla X per svuotare la RAM. Ma è giusto che sappiate che fare così non serve assolutamente a niente, anzi, e il motivo risiede nel funzionamento stesso di Android. Come spiegato in questo articolo, il sistema operativo Android è stato studiato in maniera molto differente da Windows, per esempio, dove invece avere la RAM piena può comportare dei rallentamenti.

Al contrario dei PC, dove si è soliti usare una o poche app alla volta e per sessioni prolungate, su smartphone accade di frequente di saltare da un'app all'altra. Immaginate di essere al pub: aprite la fotocamera, scattate una foto al cocktail, aprite la Galleria per guardarla, poi magari la ritoccate un po' tramite un editor d'immagini, poi la inviate all'amico su WhatsApp, dopodiché aprite Instagram e fate una storia con gli amici e mentre attendete il cocktail successivo vi fate una scrollata su Facebook e TikTok. Tutto questo nell'arco di pochi minuti. Per venire incontro a questo tipo di utilizzo, dovete immaginare Android come un OS che riempie quanto più possibile la memoria RAM con le app che prevede utilizzerete più frequentemente.

Non soltanto ciò farà sì che le app si carichino subito, ma anche che la batteria non ne risenta nel caso dovessero essere aperte e chiuse ogni volta che le avviamo. Un po' come la differenza fra essere fermi al semaforo: lasciare acceso il motore consumerà meno che spegnere e riaccendere l'automobile. Quindi d'ora in poi non svuotare più la RAM, ma soprattutto non installare app che lo facciano al posto tuo, per carità!

Attiva l'opzione Estensione di Memoria

Sui modelli di smartphone Xiaomi, Redmi e POCO più recenti, cioè aggiornatisi alle ultime versioni della MIUI 12.5, è stata aggiunta l'opzione Estensione di Memoria. Come spiegato qua, si tratta di una tecnica informatica, conosciuta anche come RAM virtuale, che sfrutta la simbiosi fra RAM e ROM per aggiungere memoria in maniera fittizia. In poche parole, se la MIUI si accorge di essere a corto di RAM, può intervenire con questa modalità, prendendo in prestito dalla ROM qualche GB in maniera provvisoria. Per attivarla, vai in “Impostazioni/Impostazioni aggiuntive/Estensione di memoria“.

Tieni pulita la memoria ROM

Vi ho parlato di memoria RAM, ma un punto focale nel velocizzare uno smartphone, che sia di Xiaomi o meno, è saper gestire la memoria ROM. Mi riferisco allo spazio di archiviazione che avete a disposizione per salvare dati all'interno del telefono. Fortunatamente sono lontani gli anni in cui alcune persone si ritrovavano fra le mani modelli con 8 o 16 GB di memoria. Al giorno d'oggi, il minimo sindacale è 64 GB, una buona capienza ma che va comunque saputa gestire o il congestionamento sarà dietro l'angolo. Nel momento in cui vi avvicinerete a finire i GB a disposizione, il telefono potrebbe subire un rallentamento, il cosiddetto “collo di bottiglia”.

Al contrario dei vecchi dischi rigidi per PC, le memorie su smartphone sono di tipo flash. Nel momento in cui sono quasi piene, le operazioni di scrittura (l'installazione di un'app, la copia di un file, scattare una foto o registrare un video) si rallenteranno. Questo perché, in una memoria di questo tipo, il sistema cerca i blocchi vuoti in memoria da riempire con questi nuovi dati. E più blocchi sono già occupati, più tempo ci vorrà affinché si riesca a trovare spazio libero. Il consiglio utile è sempre quello di evitare di installare app superflue e di saturare la memoria con foto e video. Se avete migliaia di file multimediali in galleria, valutate di usare uno dei molteplici servizi di cloud a disposizione.

Sfrutta l'app Pulitore

Detto questo, può anche capitare che il vostro smartphone Xiaomi si sia riempito di file inutili che occupano spazio alla vostra insaputa. Fortunatamente per voi, all'interno della MIUI c'è una funzione apposita che vi permette di dare una rassettata alla memoria del telefono. Vi basta aprirla per avviare una rapida scansione che vi permetterà di eliminare file residui e obsoleti, nella cache, pacchetti di installazione già utilizzati e quant'altro.

Una volta ultimata la procedura, potete procedere sfruttando le opzioni “Pulitore WhatsApp” e “Pulitore Facebook” per eliminare immagini, video, GIF, messaggi vocali, documenti e file in cache che non vi servono.

Usa il Cestino nella Galleria

Ogni volta che cancelli una foto o un video sul tuo smartphone Xiaomi, questo non viene subito rimosso dalla memoria. Per evitare che una rimozione erronea si trasformi in un ricordo perso per sempre, la MIUI di Xiaomi prevede un vero e proprio Cestino anche per la Galleria. Una volta aperta l'app, fai swipe a sinistra per visualizzare gli Album, clicca su Cestino e da qui potrai eliminare tutti i file di cui non avete più bisogno.

Come pulire la cache in automatico

Scavando all'interno della MIUI, si trova una funzione che permette di mantenere pulita la cache della memoria degli smartphone Xiaomi senza che si debba fare nulla. Ecco i passaggi da seguire per attivarla:

Vai in “Impostazioni/Batteria e prestazioni“ Clicca in alto a destra sull'icona dell'ingranaggio Seleziona “Pulisci la cache quando il dispositivo è bloccato” e imposta l'opzione “Tra 30 minuti“

Come cancellare i file nascosti nella MIUI

Forse non lo sapete, ma all'interno della MIUI di Xiaomi spesso capita che si generino file nascosti ma che rischiano di congestionare la memoria del vostro telefono. Per evitarlo, seguite i passaggi di questa guida dedicata.

Evita il superfluo

Specialmente se avete uno smartphone Xiaomi, Redmi o POCO non particolarmente pregiato, evitate di appesantirlo con funzionalità poco utili e che potrebbero appesantirlo. Penso per prima cosa ai Super Sfondi, i bellissimi sfondi dinamici introdotti con la MIUI 12 e 12.5 ma abbastanza impattanti sulle prestazioni degli smartphone. Se il vostro telefono è rallentato e proprio non potete farne a meno, provate a disattivarli dalla selezione degli sfondi. Stessa cosa per i widget, specialmente quelli dinamici: utili, simpatici, belli esteticamente, ma possono avere un costo in termini di performance.

Velocizzare le animazioni

Grazie alla flessibilità di Android, è possibile intervenire manualmente nel settare dei parametri che normalmente potrebbero essere preclusi all'utente medio. Anche sulla MIUI di Xiaomi, è possibile regolare la velocità delle animazioni e volendo anche disabilitarle per rendere la UI più scattante e reattiva al tocco. Ecco come fare:

Vai in “Impostazioni/Info sistema” e clicca ripetutamente su “Versione MIUI” fintanto che non si sbloccano le Opzioni Sviluppatore Torna indietro e vai in “Impostazioni aggiuntive/Opzioni sviluppatore“ Scrolla in basso fino alla sezione “Disegno“

A questo punto, ci sono tre voci da poter regolare: “Scala animazione finestra“, “Scala animazione transizione” e “Scala durata Animatore“. Normalmente sono tutte e tre regolate su “Animazione 1x“, ma potete scegliere se rallentarle, velocizzarle o disattivarle del tutto. Quest'ultima opzione farà sì che ogni animazione venga tolta, penalizzando l'estetica in favore di una maggiore reattività.

Disattiva il Centro di Controllo

Così come i Super Sfondi, un'altra grossa novità estetica ma anche funzionale della MIUI 12 è il Centro di Controllo. Se avete uno smartphone Xiaomi, sicuramente la conoscete: è quella schermata che visualizzate quando fate swipe dall'alto verso il basso nella home. Al suo interno ci sono i Quick Toggles, lo slider della luminosità, i controlli domotici e così via. Tuttavia, è una di quelle funzioni aggiuntive belle esteticamente ma che possono appesantire i telefoni meno dotati. Ma potete comunque disattivarla: basta andare in “Impostazioni/Notifiche e Centro di controllo/Stile del Centro di controllo” e selezionare “Vecchia versione“.

Rimuovi le pubblicità

Sui modelli di fascia medio/bassa di Xiaomi, Redmi e POCO può capitare di incappare nella visualizzazione di annunci pubblicitari. Questo è uno dei modi con cui l'azienda tiene bassi i costi dei dispositivi, mettendo a disposizione nella MIUI degli spazi pubblicitari. Oltre a essere decisamente fastidioso, questo può provocare qualche piccolo rallentamento, pertanto vi lascio una guida ad hoc per ovviare al problema.

Usa le app in versione “Lite”

Come detto qualche paragrafo fa, difficilmente gli smartphone Xiaomi odierni hanno problemi a far girare le app di utilizzo comune. Ma può capitare che fra di voi ci sia qualcuno che possiede uno smartphone un po' datato ma che vorrebbe continuare a utilizzarlo. In tal senso, può venirvi incontro l'esistenza delle app Lite, cioè una versione più leggera di alcune delle app che troviamo sugli smartphone di tutto il mondo. Ecco la lista di quelle che potrebbero tornarvi più utili:

Tieni sott'occhio la connessione

Quando si parla di velocizzare uno smartphone, non si parla soltanto di prestazioni ma anche di connettività. Quando internet non funziona come deve, anche uno smartphone prestante può risultare più lento del normale. Per questo, c'è un metodo per sapere se ci sono app in background che stanno consumando più GB del normale a vostra insaputa. Apri l'app Sicurezza, scrolla in basso e clicca su “Test di rete”: da qui potete avere un monitoraggio in tempo reale dei consumi sul vostro telefono.

Velocizza la connessione

Lo sapevi che sul tuo Xiaomi è possibile migliorare la velocità di connessione? Basta andare in “Impostazioni/Wi-Fi“, selezionare la voce “Assistente Wi-Fi/Modalità scambio di dati“ e attivare la “Modalità estrema“. Così facendo, lo smartphone darà tutta la priorità nella velocità di connessione all'app a schermo, eliminando possibili colli di bottiglia con le app in background.

con 25 super offerte da svelare ogni giorno fino a Natale

⭐️ Scopri il