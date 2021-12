OnePlus Nord 2: il nuovo aggiornamento risolve una grave falla della sicurezza

Di recente è stata scovata una grave falla nella sicurezza di Nord 2 che interessa uno degli aspetti più importanti per gli appassionati di modding (ossia i permessi di root). La compagnia ha rilasciato un nuovo aggiornamento che porta il firmware di OnePlus Nord 2 alla versione OxygenOS 11.A.14 risolvendo il problema ma lasciando ancora una questione aperta.

OxygenOS 11.A.14 per OnePlus Nord 2 | Novità e download

Come abbiamo visto in precedenza, la falla nella sicurezza del modello Nord 2 permetteva ad un malintenzionato di accedere al root del dispositivo mettendo le mani sullo smartphone interessando ed avendo a disposizione un PC con ADB. In pochi e semplici passi era possibile avere il completo accesso al terminale. Tuttavia la nuova OxygenOS 11.A.14 per OnePlus Nord 2 risolve questo problema: l'aggiornamento è già in base di rilascio per tutti ed aggiunge anche le patch di sicurezza di novembre 2021 (solo per i modelli europei e global).

1 di 3

Anche se tutto è finito per il verso giusto, il team di XDA ci ricorda che OnePlus non ha ancora rilasciato il codice sorgente del kernel (aggiornato) a distanza di mesi dall'uscita del modello Nord 2. L'ultima versione risale ad agosto ed è attualmente obsoleta per gli sviluppatori. Tornando al nuovo aggiornamento, è attualmente in fase di rilascio: se preferite procedere con il download ed il flash manuale, trovate i link da scaricare nel nostro articolo dedicato.

con 25 super offerte da svelare ogni giorno fino a Natale

⭐️ Scopri il