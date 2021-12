Xiaomi Mi Desktop Monitor 27″ torna in sconto con coupon ad un prezzo top

Se siete in cerca di un display per accompagnare il vostro PC e puntate ad una soluzione economica e sottile, allora Xiaomi Mi Desktop Monitor 27″ è il dispositivo che fa al caso vostro, ora in offerta con codice sconto su Banggood. Un'occasione da cogliere al volo, con tanto di spedizione dall'Europa!

Xiaomi Mi Desktop Monitor 27″ scende al miglior prezzo su Amazon

Come il nome lascia intendere, Xiaomi Mi Desktop Monitor adotta un pannello IPS da 27″, una soluzione con risoluzione Full HD e angolo di visione di 178°. Leggero e compatto, il dispositivo ha una frequenza di aggiornamento a 75 Hz ed un tempo di risposta di 6 ns, con una luminosità massima di 300 nit. La certificazione TUV garantisce che si tratta di un prodotto realizzato con tutti i crismi, contro l'affaticamento degli occhi.

L'intramontabile Xiaomi Mi Desktop Monitor 27″ torna nuovamente in offerta con codice sconto su Banggood, con tanto di spedizione direttamente dai magazzini europei dello store. Di seguito trovate il link all'acquisto e il coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

In alternativa, vi segnaliamo che il monitor è disponibile all'acquisto anche su Amazon (anche se, ovviamente, ad un prezzo leggermente superiore).

