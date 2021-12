Ulefone Note 6P è la nuova proposta Android Go ultra low cost

Non sempre gli utenti necessitano di uno smartphone che costi un prezzo a partire da un paio di centinaia di euro, specie se si tratta di un telefono secondario o per chi è alle prime armi. Per questo, Ulefone viene incontro a queste esigenze con la sua linea Android Go, come con il nuovo Note 6P, che si propone come alternativa ultra-economica e di cui vi riportiamo specifiche tecniche, prezzo e offerte.

Ulefone Note 6P: tutto ciò che c'è da sapere sul nuovo Android Go

Design e specifiche tecniche

Quello che salta all'occhio sin da subito del Note 6P è il fatto di avere una scocca colorata e dalle trame piacevoli, con un effetto zigrinato ed un bumper fotocamera che ricorda molto quello di Xiaomi Mi 11 Lite (con le dovute proporzioni). Passando poi al display, abbiamo un pannello da 6.1″ con risoluzione HD+.

Se diamo uno sguardo più concreto all'hardware, ci ritroviamo un chipset Unisoc Spreadtrum SC9863A da 1.6 GHz, che insieme a 2 GB RAM e 32 GB di storage (espandibile fino a 128 GB) muovono il nuovo Ulefone.

Per il comparto batteria, abbiamo un modulo da 3.300 mAh che, considerando la leggerezza del software, dovrebbe garantire un'ottima autonomia. Inoltre, il lato fotocamera è costituito da un doppio sensore posteriore, il principale da 8 MP insieme ad un altro ausiliario allo scatto, mentre per la selfie camera abbiamo un sensore da 5 MP chiuso in un drop notch.

E veniamo quindi al software: come annunciato, troviamo l'ultima espressione di Android Go, cioè la versione 11, che garantisce un'esperienza Google pura ma con l'espediente di applicazioni più leggere e quindi una fluidità maggiore.

Ulefone Note 6P – Prezzo, disponibilità e offerte

Il nuovo Ulefone Note 6P arriva sul mercato globale e lo fa con un prezzo subito inferiore ai 100€. Ma dove possiamo acquistarlo? Lo smartphone Android Go è disponibile sullo store di Banggood e potete già acquistarlo in offerta ad un costo davvero accessibile. Qui sotto vi lasciamo il link da cui poterlo acquistare. N.B. Se non doveste visualizzare il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

