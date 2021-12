OnePlus 9R riceve la OxygenOS 11.2.6.6: tutte le novità | Download

Mentre siamo in attesa del debutto internazionale del modello 9RT (protagonista anche della nostra recensione), l'attuale OnePlus 9R riceve il nuovo aggiornamento alla OxygenOS 11.2.6.6, con alcune piccole novità: ecco tutto quello che c'è da sapere, insieme ai link al download.

OnePlus 9R: disponibile la nuova OxygenOS 11.2.6.6 | Changelog & Download

Come riportato anche in apertura, le novità introdotte dalla OxygenOS 11.2.6.6 sono davvero poche, ma comunque gradite. Si tratta di un aggiornamento di assestamento, una release minore che porta a bordo di OnePlus 9R le patch di sicurezza del mese di novembre, insieme ai soliti bug fix di rito e ai miglioramenti nella stabilità del sistema. Di seguito trovate il breve changelog completo.

Sistema Stabilità del sistema migliorata e problemi noti risolti Patch di sicurezza Android aggiornate a novembre 2021



Il nuovo aggiornamento alla OxygenOS 11.2.6.6 per OnePlus 9R è attualmente in fase di rilascio per tutti i modelli interessati: se preferite effettuare il download e l'installazione manuale, allora trovate i link direttamente all'interno del nostro articolo dedicato ai firmware della OxygenOS 11.

