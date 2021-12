Primo ribasso per le Nothing Ear 1: le cuffie dell’ex di OnePlus calano di prezzo su Amazon

Dopo l'addio a OnePlus, Carl Pei si è rimboccato le maniche e ha dato via ad un nuovo brand specializzato in prodotti audio (per il momento… ma si parla perfino di uno smartphone). Il primo dispositivo di questa realtà inedita sono le cuffie true wireless Nothing Ear 1, caratterizzata da un look super accattivante, l'ANC ed un prezzo contenuto. Ed ora gli auricolari TWS diventano ancora più interessanti grazie al primo calo di prezzo su Amazon (ovviamente con spedizione Prime).

Nothing Ear 1: le cuffie true wireless sono in offerta lampo su Amazon

Le cuffie di Carl Pei sono dotate di una scocca trasparente che lascia intravedere i componenti presenti all'interno del corpo; inoltre anche la custodia di ricarica presenta lo stesso stile minimale. Dotate di driver dinamici da 11.6 mm e di una vestibilità in-ear, gli auricolari true wireless Nothing Ear 1 offrono il supporto alla riduzione attiva del rumore (ANC) e un'autonomia di tutto rispetto. Insomma, se cercate un prodotto diverso dal solito, con un look unico e alla qualità (parliamo pur sempre del brand dell'ex di OnePlus), allora avete trovato il dispositivo che fa al caso vostro!

Le cuffie true wireless Nothing Ear 1 sono in offerta lampo a 79.9€ su Amazon, con tanto di spedizione Prime: di certo un bel risparmio rispetto al prezzo di lancio (99.9€). Il modello in sconto è quello White, mentre la nuova colorazione Black è disponibile sempre all'interno della pagina, ma a prezzo pieno. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

