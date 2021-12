La sedia gaming BlitzWolf BW-GC2 scende al miglior prezzo, con spedizione dall’Europa

La comodità alla scrivania serve sia in ambito lavorativo, che nel tempo libero durante le sessioni di gioco. Per questo, una buona sedia da gaming, magari ad un prezzo irrinunciabile, può essere la soluzione e a venirci incontro in questo è BlitzWolf con la sua BW-GC2 ora in offerta al minimo storico grazie al codice sconto di Banggood con tanto di spedizione da Europa.

Codice sconto BlitzWolf BW-GC2: la sedia gaming è ora in offerta al minimo storico su Banggood

La sedia BlitzWolf, come potete vedere consultando la nostra recensione, si mostra sicuramente molto solida e dai buoni materiali per seduta e schienale, grazie alla pelle sintetica e gli inserti in plastica ed in alluminio.

Quanto alle varie inclinazioni, lo schienale è regolabile fino a 180°, diventando una comoda postazione di riposo (con le dovute attenzioni a non esagerare con l'inclinazione). La capacità di carico è fino a 150 kg. Presente sia il cuscino lombare, sia quello per la testa ed un poggiapiedi quando si estende al massimo.

Trovate quindi la sedia gaming BlitzWolf BW-GC2 in super offerta al prezzo minimo storico su Banggood, che sarà ottenibile grazie al codice sconto dedicato, senza dimenticare la comodità della spedizione da Europa.

N.B. se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

