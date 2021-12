Xiaomi 12 Lite Global sarà peggiore del modello China

È dal 2019 che Xiaomi rielabora la famiglia Lite per i vari mercati geografici e lo stesso dovrebbe accadere con Xiaomi 12 Lite. All'inizio c'era Xiaomi Mi CC9 che da noi venne rebrandizzato sotto forma di Mi 9 Lite. Poi in Cina arrivò Mi 10 Lite Zoom, forse l'unico mid-range dotato di teleobiettivo periscopiale ma che da noi ne arrivò privato come Mi 10 Lite. Infine, durante questa generazione abbiamo avuto Xiaomi Mi 11 Lite in versione 4G e 5G, arrivati entrambi ma poi “sostituiti” dall'11 Lite 5G NE a causa della crisi dei chip.

Mettendoci da parte ciò che è accaduto in passato, pare che con il 2022 verrà ripresa la strategia del 2020, visto che si parla di Xiaomi 12 Lite e Lite Zoom. Della loro esistenza si parla da fine ottobre, grazie ai rumors riportati dal solito Xiaomiui, con tanto di caratteristiche tecniche per entrambi gli smartphone. Ma quali sarebbero le differenze fra il modello che verrà commercializzato in Cina e quello sul territorio Global?

Un leak ci rivela quali sarebbero le differenze tecniche fra Xiaomi 12 Lite e Lite Zoom

Partiamo dal modello che dovrebbe arrivare da noi, cioè Xiaomi 12 Lite, nome in codice L9 2203129G “taoyao“. Si vocifera di uno schermo AMOLED da 6,55″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9 con sensore ID nel display e refresh rate che salirebbe da 90 a 120 Hz. Fra le indiscrezioni si parla anche della possibilità che venga utilizzato uno schermo curvo: in questo modo, anche noi in occidente avremmo un assaggio del mai arrivato Xiaomi CIVI.

Il comparto tecnico non è ancora chiaro, visto che le due ipotesi sono Snapdragon 778G (lo stesso su CIVI e 11 Lite 5G NE) o l'inedito Snapdragon 780G+. Passando al comparto fotografico, dovremmo trovare una tripla fotocamera con sensore primario Samsung ISOCELL GW3, grandangolare e macro.

Ma adesso parliamo di Xiaomi 12 Lite Zoom, siglato L9B 2203129BC e nome in codice “zijin”. Secondo i dati riportati dal leaker, le specifiche rimarranno sostanzialmente invariate, se non per appunto il comparto fotografico. Come anticipa il suo stesso nome, la dicitura “Zoom” non sarebbe a caso, perché a sostituire il sensore macro ci sarebbe un teleobiettivo. Non è dato sapere, però, se si tratti di uno zoom tradizionale o periscopiale.

Anche se la serie Xiaomi 12 dovrebbe debuttare in Cina durante dicembre, per questi modelli minori potremmo dover aspettare ulteriormente. Più precisamente il mese di marzo 2022, con una strategia che riprenderebbe quella di quest'anno, cioè una presentazione di massa verso la primavera. Un evento che, fra i suoi protagonisti, vedrebbe anche quello che conoscevamo come Xiaomi 12 Ultra ma che è diventato Xiaomi MIX 5.

