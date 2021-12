Apple e Cina avrebbero chiuso un accordo segreto da 275 miliardi grazie a Tim Cook

La crescita di Apple a livello globale può sembrare quasi scontato agli occhi del grande pubblico, a cui però potrebbe sfuggire quanto è accaduto al brand di Cupertino in Cina. Infatti, l'azienda con a capo Tim Cook, avrebbe stretto un accordo definito “segreto” con il Governo di Pechino per imporsi nel mercato ma soprattutto sviluppare economia e capacità tecnologiche del paese.

Apple: ecco le cifre dell'accordo “segreto” con la Cina e cosa comporta

A rivelare quanto avvenuto tra Apple ed il governo cinese è stata la testata The Information, che spiega come nel 2016 il colosso americano abbia stretto un accordo, stilato e firmato da Tim Cook di suo pugno, su base quinquennale con la Cina di oltre 275 miliardi di dollari, al fine di agevolare le proprie attività nel Paese di Mezzo e chiaramente rimuovere ostacoli di natura burocratica da parte del governo locale.

Ma come sarebbe riuscita Apple ad ottenere tutto questo? Secondo la fonte, l'azienda avrebbe aiutato il governo a sviluppare l'economia e le capacità tecnologiche locali. Alla base di questo, quali sono gli ostacoli che sarebbe riuscita a rimuovere? Sicuramente qualcosa che potremmo definire di un certo spessore, visto che ha ottenuto il ritiro delle ostilità delle autorità cinesi sui servizi come possono essere Apple Pay, iCloud e App Store. Oltre a ciò, ha permesso a Apple di diventare il primo brand in Cina negli ultimi mesi, in quanto si è creata una fidelizzazione maggiore.

Apple ha aiutato (indirettamente) Xiaomi e gli altri a svilupparsi?

Quello che si profila dalla richiesta del governo cinese a Apple potrebbe avere risvolti da non sottovalutare. Infatti, con questo accordo, la casa di Cupertino avrebbe aiutato i produttori cinesi a sviluppare tecnologie che hanno avuto un impatto importante sulla produzione e soprattutto potrebbe aver agevolato la crescita dei talenti del settore.

Quindi, in breve e soprattutto indirettamente, potrebbe aver permesso la crescita delle realtà cinesi quali Xiaomi, ma anche vivo o OPPO. Questa ovviamente non è una notizia concreta, ma considerando che le realtà cinesi più sviluppate sono quelle, non è escluso possa essere successo.

L'accordo ora è scaduto? In realtà il termine ultimo sarebbe dovuto essere maggio 2021, ma pare che la grande soddisfazione tra le parti abbia allungato i tempi di almeno un altro anno la partnership.

Cosa ne pensate in merito a questa faccenda? Credete che Apple abbia imposto la sua filosofia in Cina in maniera troppo incisiva oppure è riuscita in una mossa che, ad esempio, a Google non è ancora riuscita? Fatecelo sapere nei commenti.

