Xiaomi HOTO ha lanciato un nuovo mini compressore, con una batteria migliorata

La piattaforma di crowdfunding della casa di Lei Jun ha il prodotto giusto per ogni occasione e per ogni categoria, dal fai da te alla cucina, dalla domotica all'abbigliamento. Stavolta Xiaomi YouPin presenta un pratico mini compressore a marchio HOTO (brand che conosciamo molto bene), già disponibile su Banggood con tanto di codice sconto dedicato.

Xiaomi Youpin presenta il mini compressore HOTO: ecco tutti i dettagli ed il codice sconto dedicato

Dotato di uno stile minimale e semplice, con linee squadrate, il mini compressore Xiaomi HOTO arriva con un display LED frontale per visualizzate tutti i dettagli ed un corpo compatto. Rispetto all'ultimo modello di Xiaomi (Mi Air Pump 1S) abbiamo dimensioni più generose – ossia 158 x 116 mm) ma ci troviamo comunque di fronte ad un dispositivo portatile. Tuttavia, a differenza del cugino 1S, il dispositivo ospita una batteria più capiente, un'unità da 2.500 mAh (ricaricabile tramite porta Type-C); inoltre la capacità di compressione non cambia ed è sempre di 150 PSI.

Il nuovo mini compressore Xiaomi HOTO – lanciato su YouPin – arriva per noi occidentali grazie allo store Banggood, ovviamente in offerta con codice sconto. Di seguito trovate il link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

