Echo Dot ed Echo Show sono i regali di natale perfetti, da oggi in sconto su Amazon!

Tra la sfilza di store e brand che hanno lanciato iniziative per le offerte di Natale non poteva mancare una selezione targata Amazon dedicata ai prodotti Alexa: i dispositivi Echo vengono proposti a prezzi super allettanti, similmente a quanto visto durante il periodo del Black Friday. Se state pensando ad un regalo tech, allora l'assistente vocale di Amazon è di certo la risposta giusta (specialmente con questi sconti).

Ecco le offerte di Natale sui prodotti Amazon Alexa

I dispositivi in promozione sono quattro, tutti utilissimi in base alle esigenze per gli utenti (e con prezzi per tutte le tasche). Abbiamo i modelli Echo Show 5 e Show 8, gli smart screen di Amazon con Alexa integrata. Si tratta di dispositivi pensati apposta per gestire la tua casa intelligente in modo completo e pratico… anche dal comodino! Chi cerca qualcosa di ancora più economico può puntare allo smart speaker Echo Dot di terza generazione, un dispositivo basilare utile sia per i neofiti che per i veterani della domotica. Per concludere abbiamo lo speaker Echo di quarta generazione (con lampadina Philips Hue (E27) in omaggio.

Di seguito trovate i modelli Echo Show, Echo ed Echo Dot in offerta su Amazon: si tratta degli stessi prezzi del Black Friday, un'occasione super per rinnovare il proprio dispositivo Alexa oppure per provare i vantaggi dell'assistente smart. Nel caso in cui arrivino altri accessori a prezzo scontato provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutte le novità. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Alexa (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato alle migliori offerte del web, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

