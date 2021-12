Resta in forma con le nuove promo ACGAM su Geekbuying

Aldilà di quella che può essere la prevenzione alla sedentarietà lavorativa, tenersi in forma anche a casa è sicuramente fondamentale. Ma chi dice che non si possano unire esercizio motorio e produttività? Questo lo sa bene ACGAM, che lancia la sua nuova promo su tapis roulant e scrivanie motorizzate a prezzi molto competitivi grazie alle offerte dedicate su Geekbuying.

ACGAM: ecco i migliori tapis roulant e scrivanie in offerta nella nuova promo su Geekbuying

Quali sono i prodotti da tenere d'occhio dell'iniziativa ACGAM su Geekbuying? Il brand è rinomato per le sue soluzioni nel settore dei tapis roulant, spesso con accezioni smart, come il modello B1-402, di facile installazione e con tutte le comodità necessarie, ma anche il modello più potente ACGAM T02P, con la sua velocità massima di 12 km/h e gestione tramite applicazione dedicata.

Ma come sappiamo, ACGAM non è solo tappeti sportivi, ma si avvale di una scelta molto personalizzabile di scrivanie elettriche motorizzate. Che sia il modello ET225E oppure il KVTD-2, avere una scrivania del genere è un aiuto non indifferente per avere un proprio studio completo per produttività e fitness.

Ma se li volessimo una combo di questi prodotti? ACGAM ha pensato anche a questo, portando in offerta dei bundle comprendenti tapis roulant e scrivania, con tanto di piano in legno. Per scegliere ciò che più vi piace, vi lasciamo nel box in basso il link alla promozione.

Se invece cercate solo un buon tapis roulant, potete sfruttare l'occasione del modello B1-402 al minimo storico con spedizione da Italia, per non farsi mancare nulla. Ricordiamo che l'iniziativa ACGAM è molto limitata e sono davvero pochi i Coupon a disposizione, quindi bisogna affrettarsi! N.B. Se non doveste visualizzare i link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

