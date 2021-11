yeedi Black Friday: un’abbuffata di robot aspirapolvere in offerta

Con il Black Friday è davvero facile occasioni per tutte le categorie, dall'elettronica allo smart home. E se cercate un robot aspirapolvere, potreste trovare la soluzione giusta nelle offerte che yeedi ha riservato per il Black Friday 2021 su Amazon, con prezzi davvero imperdibili.

yeedi Black Friday 2021: tutti i robot aspirapolvere in offerta

La selezione di yeedi di robot aspirapolvere in offerta per il Black Friday è davvero molto ampia, offrendo tante soluzioni che possono soddisfare tutte le esigenze di prezzo e di casa. Il primo in che propone è lo yeedi Mop Station, un vacuum con funzione di lavapavimenti e dotato di una base di svuotamento automatico e tante funzioni smart come il rilevamento tappeti.

Procedendo, abbiamo in sconto anche lo yeedi Vac Max, anch'esso con funzione lavapavimenti ma una potenza di aspirazione di 3.000 Pa, autonomia fino a 200 minuti e controllo tramite assistente vocale. Chi cerca invece il massimo rapporto qualità/prezzo invece potete acquistare in offerta i super apprezzati yeedi k650 e 2 Hybrid, che abbiamo anche recensito.

Infine, sempre per la serie Vac, abbiamo in offerta il modello yeedi Vac Hybrid con autonomia fino a 110 minuti, controllo tramite Alexa e potenza di aspirazione fino a 2.500 Pa. Per chi vuole invece un robot con base di svuotamento a prezzo molto competitivo, lo yeedi Vac Station può essere la soluzione da non perdere.

Tutte le offerte sui robot aspirapolvere sopracitati saranno valide fino al prossimo 5 dicembre 2021, giusto in tempo anche per fare un bel regalo di Natale per una nuova casa o anche per la propria. N.B. Se non doveste visualizzare i link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

