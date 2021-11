Xiaomi 11T Pro con FlipBuds in regalo: il bundle definitivo per il Black Friday!

Siamo finalmente entrati nel momento più alto del Black Friday, ossia il vero e proprio venerdì nero, e non poteva mancare un'offerta dedicata agli appassionati Xiaomi: l'ultimo flagship 11T Pro e le cuffie wireless con ANC FlipBuds Pro scendono ad un prezzo top in bundle, chiaramente in offerta con un bel coupon dedicato!

Xiaomi 11T Pro e FlipBuds Pro in offerta con coupon e spedizione dall'Europa

Il top di gamma per i creator arriva con un design elegantissimo ed un ampio display AMOLED flat da 6.67″ Full HD+, con refresh rate a 120 Hz, campionamento del tocco a 480 Hz, supporto HDR10+ e protezione Gorilla Glass Victus. Trattandosi di un modello stellare, Xiaomi 11T Pro è mosso dallo Snapdragon 888, con RAM LPDDR5 e storage UFS 3.1, ed è dotato di una fotocamera con sensore da 108 MP, telemacro e grandangolo. Anche la ricarica vuole la sua parte: non manca una batteria capiente, da 5.000 mAh, con la super tecnologia da 120W! Ovviamente, per scoprire tutti i segreti del nuovo flagship di Xiaomi date un'occhiata alla nostra recensione!

Il nuovo top Xiaomi 11T Pro viene proposto in sconto con coupon nella versione da 8/256 GB, con in regalo le cuffie TWS FlupBuds Pro: si tratta di auricolari wireless con ANC di tutto rispetto, come visto anche nella nostra recensione. Di seguito trovate il link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

