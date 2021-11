Xiaomi 12 potrebbe avere un display mai visto su uno smartphone

Con il mese di dicembre 2021 praticamente dietro l'angolo, siamo sempre più vicini alla presentazione di Xiaomi 12. Il nuovo flagship del brand ha già avuto tante indiscrezioni, ma ha un solo obiettivo: stupire. Ed è quello che potrebbe accadere con il display, che potrebbe essere una prima volta molto importante.

Xiaomi 12 sarà il primo con display 12-bit? Un leak lo suggerisce

A rivelare l'importante indiscrezione sul pannello di Xiaomi 12 è stato Bald Panda, che su Weibo spiega come il display del nuovo top gamma del brand sarà il primo a 12-bit e sarà prodotto da TCL Huaxing. Ciò che c'è ora da capire è se saranno 12-bit reali o se avremo una divisione 10+2-bit, che sarebbe comunque un importante passo in avanti in chiave mobile.

Questa tecnologia è attualmente presente in alcuni modelli top della gamma Samsung TV, ma su uno smartphone ad oggi è difficile trovare anche modelli con 10-bit nativi. L'obiettivo di Xiaomi è dunque quello di voler crescere in fatto di multimedialità portandosi avanti rispetto ai competitor, come ad esempio OPPO, andando oltre anche l'idea della sola fotocamera molto prestante.

Chiaramente, essere i primi non vuol dire essere migliori, ma già introdurre una serie di innovazioni tecnologiche apre sicuramente strade che possono poi portare ad eccellere nel segno della continuità per gli anni successivi. In ogni caso, se volete saperne di più su Xiaomi 12, vi lasciamo l'approfondimento dedicato.

