BMAX MaxPad I10 Plus ufficiale: il tablet 4G si rinnova, ma il prezzo è sempre conveniente!

In queste ore il produttore cinese ha annunciato il nuovo tablet 4G low budget BMAX MaxPad I10 Plus, versione rinnovata del precedente modello, ma che punta ancora una volta ad offrire un rapporto qualità/prezzo di tutto rispetto. E poi il nuovo arrivato non poteva che debuttare in offerta lampo!

BMAX MaxPad I10 Plus: tutto sul nuovo tablet

Design, display e specifiche tecniche

Dotato di una scocca metallica e di un ampio schermo dotato di bordi con curvatura 2.5D, BMAX MaxPad I10 Plus si presenta come un tablet votato all'intrattenimento e alla produttività, senza spendere una fortuna. Il dispositivo adotta un display da 10.1″ con risoluzione Full HD+ (1920 x 1200 pixel), una soluzione touch con bordi ottimizzati. Non manca poi una selfie camera per autoscatti e videochiamate, un sensore da 2 MP; la cover posteriore ospita una fotocamera principale da 5 MP, con flash LED.

Il cuore del tablet è il chipset UNISOC T618, con GPU ARM Mali-G52 3EE, 4 GB di RAM e 64 GB di storage (espandibili tramite microSD). Presenti all'appello sia il GPS che il Wi-Fi Dual Band e il Bluetooth 5.0 mentre l'autonomia è affidata ad una batteria da 6.000 mAh. A proposito di connettività, è presente anche il supporto Dual SIM 4G.

Per concludere vi segnaliamo che BMAX MaxPad I10 Plus misura 242 x 164 x 8.9 mm, per un peso di circa 535 grammi e che lato software è presente Android 10. Infine ricordiamo che l'unica differenza tra il modello Plus e l'I10 standard è il chipset (che passa dal Tiger T610 al T618): per avere un'idea di quelle che sono le performance potete dare un'occhiata alla nostra recensione della versione I10, dato che il SoC leggermente migliore è la sola differenza tra i due tablet.

Il nuovo tablet low budget BMAX MaxPad I10 Plus è già in vendita a prezzo scontato sullo store Banggood: ancora una volta si tratta di una soluzione accessibile, in offerta lampo e con spedizione EU Priority Line (dalla Cina). Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

