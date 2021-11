Come sbloccare il bootloader su Xiaomi (con MediaTek) senza aspettare

Solitamente è necessario attendere almeno 7 giorni affinché la procedura di sblocco del bootloader di un dispositivo Xiaomi diventi effettivo. Per alcuni è un tempo interminabile, ma se avete un terminale dotato di un chipset MediaTek, le cose si fanno ancora più interessanti perché è possibile effettuare la procedura istantaneamente, grazie ad un pratico tool. Di seguito trovate una breve guida che illustra come sbloccare subito il bootloader degli smartphone Xiaomi con MediaTek, senza aspettare la solita settimana.

Ecco come fare per sbloccare subito il bootloader degli smartphone Xiaomi (con MediaTek)

Come gli appassionati della casa di Lei Jun ben sanno, i dispositivi del brand possono avere a bordo sia chipset MediaTek che Qualcomm. Questo vale per modelli della linea principale di Xiaomi, ma anche per i terminali POCO e Redmi. Comunque, come anticipato poco sopra, se avete uno smartphone Xiaomi con SoC MediaTek non sarà più necessario attendere 7 giorni per sbloccare il bootloader: ecco la procedura completa come completare il tutto subito, senza aspettare! Inoltre vi segnaliamo che il metodo non ripristina le condizioni di fabbrica e non cancella i dati (anche se un backup è sempre cosa saggia).

Un piccolo appunto: il team di GizChina.it non si assume la responsabilità di eventuali danni al dispositivo. Le procedure di modding sono argomento complesso e dedicato esclusivamente ad utenti esperti e consapevoli dei rischi che esse comportano.

Prerequisiti

Prima di procedere oltre è necessario disporre di alcuni prerequisiti fondamentali:

PC Windows

Cavo dati USB

Uno smartphone Xiaomi, POCO o Redmi con MediaTek

Scaricare il programma MTK Bootloader Unlock Pack

Procedura di sblocco

Tutti i passaggi per sbloccare subito il bootloader su Xiaomi (con MediaTek) Scaricare ed estrarre il programma MTK Bootloader Unlock Pack Per prima cosa è necessario effettuare il download (su PC) del programma dedicato allo sblocco del dispositivo. Una volta che avrete scaricato il file zip dovrete estrarlo in una cartella. Installare MTK Bootloader Unlock Pack Per installare il programma di sblocco non dovrete far altro che accedere alla cartella, individuare il file cdc-acm.inf, tasto destro e scegliere Installa. Installate anche il file USBDK (versione x64 per sistema operativo a 64 bit, x86 per sistema a 32 bit) Riavviare il PC Oltre a riavviare il computer, spegnete anche lo smartphone. Aprire il file UnlockBootloader Una volta che il PC si sarà riavviato, entrate nella cartella dei driver e selezionate ed aprite il file UnlockBootloader.bat. Collegare il telefono Ora è arrivato il momento di collegare lo smartphone al PC tramite il cavo USB; tenete premuto il pulsante di riduzione del volume (Volume -, mentre per Redmi Note 8 Pro dovrà essere Volume +) mentre il file UnlockBootloader.bat è aperto. Scollegare il cavo Se avete seguito tutti i passaggi nel modo corretto, comparirà la scritta “Bootloader sbloccato”. In questo caso scollegate il cavo e tenete premuto il pulsante di accensione per 15 secondi. Una volta che il dispositivo si sarà riavviato, avrete il vostro bootloader sbloccato.

Infine vi segnaliamo che è possibile bloccare nuovamente il bootloader: non dovrete far altro che seguire gli stessi passaggi visti finora, solo utilizzando il file LockBootloader.bat.

Ovviamente questa è una procedura non ufficiale che fa uso di un tool esterno: per chi preferisce il metodo classico, nella nostra guida vi spieghiamo passo passo come fare per sbloccare il bootloader degli smartphone Xiaomi (Qualcomm o MediaTek che siano).

