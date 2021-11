Recensione Teclast Tbolt 20 Pro: un ottimo notebook da ufficio

Nel corso degli anni Teclast si è sempre caratterizzata per dei prodotti di fascia media dal buon rapporto qualità/prezzo, ma in quest'ultimo periodo l'azienda cinese ha deciso di alzare l'asticella e lanciare una nuova linea di notebook dalle prestazioni più elevate. Stiamo parlando della serie Tbolt e più nel dettaglio nella recensione di oggi analizzeremo il Teclast Tbolt 20 Pro.

Come si sarà comportato durante i nostri test? Sarà riuscito questo notebook con Intel Core i5-8259U a sorprenderci? Scopriamolo insieme all'interno della recensione completa!

Recensione Teclast Tbolt 20 Pro

Unboxing – Teclast Tbolt 20 Pro

La confezione di vendita è molto curata ed è realizzata in cartonato bianco. Al suo interno è presente la seguente dotazione:

Teclast Tbolt 20 Pro;

alimentatore con uscita a 57W;

manuale delle istruzioni.

Design e costruzione

Il design del Teclast Tbolt 20 Pro differisce rispetto a quello tradizionale dell'azienda cinese, in quanto presenta delle linee più spigolose e meno arrotondate, ma soprattutto ha un aspetto più professionale e premium, sebbene rimanga comunque molto minimal e senza fronzoli.

A conferirgli questo look più pregiato è sicuramente la scocca esterna in alluminio opaco, accompagnata da degli interni in plastica della stessa finitura. Quello che comunque ci tengo a menzionare è che entrambi sono di ottima fattura e anche dopo diversi giorni di utilizzo non ho riscontrato alcuna imperfezione.

In linea generale sembra di avere un notebook di fascia media di casa Honor o Huawei, tanto che nella parte inferiore abbiamo un ottimo rialzo in gomma che favorisce il lavoro delle ventole inferiori.

1 di 2

Le cornici sono abbastanza fine su 3/4 del display, ma dal momento che parliamo di un dispositivo con pannello da 15.6 pollici, le dimensioni saranno comunque significative. Infatti, il Tbolt 20 Pro misura 374 x 243 x 20.5 millimetri per un peso di 1.8 kg.

Posteriormente troviamo il logo Tbolt, sul lato destro l'ingresso jack da 3.5mm, le porte USB 2.0 e USB 3.0, l'ingresso microSD e il Kensigton Lock, mentre sul sinistro la porta USB 3.0, USB Type-C 3.1 e USB Type-C 2.0, oltre che una porta HDMI e lo switch per disattivare la webcam. Sulla parte inferiore, come già detto, mi hanno convinto molto i rialzi con i gommini per non far surriscaldare troppo il PC e mantenere allo stesso tempo un buon grip sulle superfici piane.

1 di 2

La tastiera del Teclast Tbolt 20 Pro è retroilluminata su due livelli, i quali sono sufficienti sia in caso di buio completo che in penombra, mentre la corsa dei tasti è breve, morbida e si avvicina lievemente all'esperienza dei Macbook. Devo dire che rispetto agli altri modelli dell'azienda, Teclast ha fatto un lavoro veramente eccezionale, soprattutto perché la piastra su cui poggia è molto solida ed esente da flessioni di alcun tipo.

1 di 3

Allo stesso modo il touchpad ci regala la stessa ottima esperienza, in quanto è molto grande, supporta le gestures di Windows è preciso ed affidabile ed abbiamo a disposizione anche molto spazio per poggiare i polsi.

Insomma, il Tbolt 20 Pro è un dispositivo che in un contesto lavorativo d'ufficio vi garantisce il massimo dell'affidabilità e scorrevolezza nella produzione di contenuti testuali.

Display

A bordo di questo Teclast Tbolt 20 Pro troviamo un pannello IPS da 15.6 pollici di diagonale con risoluzione in Full HD (1920 x 1080 pixel) e rapporto 16:9.

Un aspetto che mi è piaciuto molto è che troviamo un trattamento opaco, quindi i riflessi vengono eliminati e si riuscirà a leggere meglio sotto la luce diretta del sole. La luminosità massima infatti è buona in luoghi chiusi e sufficiente in esterna, mentre i colori tendono essere un pochino meno saturi e contrastati della realtà, ma basterà andare nelle impostazioni e calibrarli a vostro piacimento.

La scocca potrà essere ruotata quasi fino a 180 gradi e questo ci garantirà più modalità di utilizzo, ma nel complesso ci troviamo di fronte ad un pannello molto ampio che risulta essere perfetto sia per la produttività che per la visione di contenuti multimediali.

Hardware e prestazioni

Sotto la scocca del Teclast Tbolt 20 Pro troviamo un chipset Intel Core i5-8259U, il quale è comprensivo di un processore quad-core con frequenza di clock massima di 3.8 GHz in Turbo Boost e standard di 2.3 GHz, affiancato da 8 GB di RAM LPDDR4 (non espandibile) e 256 GB di memoria SSD, espandibili tramite lo slot M.2 dedicato o tramite microSD. Lato software troviamo Windows 10 Pro in lingua italiana.

Venendo alle prestazioni sono rimasto soddisfatto, in quanto al prezzo al quale viene venduto riesce a garantirci un ottimo utilizzo da ufficio, ovvero con il pacchetto Office, software gestionali, navigazione Web, ma anche del leggero montaggio video e editing di foto con Photoshop a livelli amatoriali e senza troppi livelli e maschere.

Ovviamente in questi casi è consigliabile un notebook con scheda grafica dedicata, ma per il resto il Tbolt si è comportato in maniera egregia grazie a delle buonissime performance nell'utilizzo quotidiano e a delle memorie abbastanza veloci. In seguito vi lascio alcuni benchmark.

1 di 5

Per quanto riguarda la GPU, dunque, a bordo troviamo una Intel Iris Graphics 655 integrata che nel gaming ci darà soddisfazioni solo con titoli poco complessi. Infatti, provando Genshin Impact dovrete giocare per forza di cose a dettagli al minimo con 30 fps. Nessun problema ovviamente con titoli leggeri e tutti quelli dello store di Microsoft, mentre si hanno delle buone prestazioni con League of Legends.

Anche durante le fasi più concitate le ventole non fanno un rumore eccessivo, sebbene le temperature interne si avvicinino ai 90° (ovviamente solo durante il gaming spinto o l'editing). Esternamente comunque non si percepisce la sensazione di calore.

Audio, fotocamera e connettività

Per quanto riguarda l'audio il Teclast Tbolt 20 Pro possiede quattro speaker, due situati sul fondo e due sul piano della tastiera, i quali restituiscono un audio molto potente e con un discreto bilanciamento delle frequenze. Devo dire che è perfetto per la visione di film sulle più note piattaforme di streaming o anche per il gaming perché riesce ad essere coinvolgente e carico al punto giusto.

1 di 2

La webcam può registrare fino ad un massimo di 720p a 30 fps e la qualità è buona per delle videochiamate, sia formali che informali, ma soprattutto l'audio catturato dal microfono è pulito e di ottima qualità.

Lato connettività in precedenza abbiamo già menzionato l'elevato numero di porte ed ingressi a disposizione del Tbolt 20 Pro e già queste lo rendono molto competitivo rispetto alla concorrenza. Per il resto, dunque, a bordo troviamo Bluetooth 5.1 e Wi-Fi AC Dual Band con i quali non sono state riscontrate problematiche.

Autonomia

Ad alimentare questo Teclast Tbolt 20 Pro ci pensa una batteria da 55Wh, la quale ci consente di avere una buonissima autonomia. Infatti, con utilizzo da ufficio con luminosità e prestazioni al massimo sono riuscito ad arrivare fino a 6 ore di uso continuato.

Ovviamente in modalità bilanciata ed uso light possiamo facilmente arrivare alle 8/9 ore, mentre in caso di editing video siamo attorno alle 3 ore. In linea generale dei risultati soddisfacenti.

Conclusioni – Teclast Tbolt 20 Pro

Arriviamo alle conclusioni e, dunque, parliamo anche di prezzo! Infatti, oltre alle buone specifiche, questo è uno dei principali punti di forza del Teclast Tbolt 20 Pro, in quanto è attualmente disponibile su Amazon ad appena 459 euro grazie al coupon da 90 euro attivabile sulla pagina prodotto e al codice “6REP2EJY” da 10 euro che dovrete inserire prima di procedere al pagamento. Facciamo presente, tuttavia, che questa offerta speciale è disponibile solamente fino al 30 novembre.

Stiamo parlando dunque di un ottimo dispositivo per la produttività grazie alle buone performance generali, una tastiera ed un touchpad affidabili e un'autonomia più che soddisfacente. Insomma, la macchina perfetta da ufficio! A questa cifra mi sento di consigliarlo a tutti coloro che sono alla ricerca di un dispositivo performante ma economico.

